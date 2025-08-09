UK के इस शहर में हर तरफ चूहे ही चूहे... कुछ तो बिल्ली से भी बड़े-बड़े! अब ऐसे हैं हालात

यूके के नॉर्दन टाउन में लोगों ने शहर से गंदगी कम करने के लिए जैसे ही कचरा उठाने के सिस्टम में बदलाव किया, वैसे ही उनके सामने दूसरी समस्या आ गई. नतीजा ये हुआ कि शहर में चूहों को आतंक बढ़ गया. चूहे इतने बढ़ गए हैं कि घरों के आस-पास मर के सड़ने तक लगे हैं. चूहे घरों में टॉयलेट सीट्स के अन्दर तक दिखाई दे रहे हैं. तो जानते हैं अब वहां कैसे हालात हैं और ये किस वजह से हो रहा है...

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहर के एक कीट नियंत्रक जेमी लॉरेंस बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन की ओर से जो रेडकार और क्लीवलैंड क्षेत्रों में जो कीटों के नियंत्रण में कमी की गई,उस वजह से चूहों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं. उनका कहना है कि चूहे अक्सर दिन-दहाड़े इधर-उधर भागते नजर आ रहे है. इसकी वजह कीट नियंत्रण में की गई कमी, कूड़ेदानों की कमी और लोगों की ओर से कूड़े को इधर-उधर फेंकने को बताया है.

यूके में दिखे बिल्ली के आकार के चूहे

यहां के हालात इतने खराब है कि कुछ चूहे तो बिल्ली के आकार के हैं. हाल ही में एक चूहा पकड़ा गआ है, जो बिल्ली जैसा है. क्षेत्र के पेस्ट कंट्रोलर (कीट नियंत्रक) का कहना है कि उन्होंने करीब 21 इंच के आकार का एक चूहा पकड़ा है, जिसका कद लगभग घरेलू बिल्ली के आकार से भी बड़ा है.

कीट नियंत्रण में कमी

रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 में मिडलस्ब्रो काउन्सिल ने कूड़ेदान के क्लेक्शन को घटा दिया था, काउन्सिल ने प्राइवेट पेस्ट कंट्रोल में भी रोक लगा दी थी. मिडलस्ब्रो में लोगों का कहना है कि उन्हें चारों तरफ चूहों से परेशानियां हो रही हैं, उनके अनुसार चूहे घर के आस पास, गार्डन में और यहां तक की कई बार दरवाजे के सामने मरे हुए मिलते हैं. उनका कहना है कि चूहे इधर-उधर दौड़ते रहते हैं और बिल्ली के समान कद के होते हैं.

यह है चूहों के पीछे का कारण

मिडलस्ब्रो काउंसिल के एक अधिकारी के अनुसार लोगों के द्वारा जो भी घर का वेस्ट है उसे ठीक से डीक्मपोज नहीं किया जाता है. खाने की चीजों को लोग ग्राउंड पर छोड़ देते है और ऐसी ही कई चीजों के कारण लोगों को चूहों की समस्या आ रही है. उनके अनुसार काउंसिल के पास काउंसिल की जमीन पर कीटों से नियंत्रण पाने के लिए एक अलग से पेस्ट कंट्रोलर ऑफिसर है, कीटों से बचने के लिए उनके पास ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध है और वह इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----