समुद्र के नीचे मिला खजाना... 300 साल पहले डूबा था सोने-चांदी के सिक्कों से भरा जहाज

फ्लोरिडा में समुद्र तट के एक हिस्से को 'खजाना तट' के नाम से जाना जाता है. यहां समुद्र में पानी के अंदर कई ऐसे जहाजों के मलबे मिले हैं, जिनमें खजाना छुपा था. एक बार फिर इन समुद्र के अंदर छिपे हुए जहाज़ के मलबों में छिपा खजाना मिला है.

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्र में डूबे जहाजों के मलबों की खोजबीन करने वाली कंपनी के गोताखोरों के एक दल ने एक बड़ा खजाना खोज निकाला है. 1715 में अमेरिकी उपनिवेशों से कीमती सामान ले जाया जा रहा था, तभी एक तूफान ने स्पेनिश बेड़े को तबाह कर दिया.

समुद्र से मिले खजाने का मूल्य है 8 करोड़ रुपये से ज्यादा

उस समय से स्पेनिश जहाज के मलबे में खोया हुआ खजाना छिपा था. इसका मूल्य उनके अनुमान के अनुसार 1 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. 1715- फ्लीट-क्वींस ज्वेल्स एलएलसी ने इस सप्ताह घोषणा की है कि फ्लोरिडा के अटलांटिक तट के पास 1,000 से अधिक चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्पेनिश उपनिवेशों में ढाले गए थे. जहां अब बोलीविया, मैक्सिको और पेरू स्थित हैं.

1715 में खजाने से लदे स्पेनिश जहाजों का बेड़ा हो गया था तबाह

1715 फ्लीट सोसायटी के अनुसार, सदियों पहले, जब यह खजाना स्पेन वापस लाया जा रहा था. तभी 31 जुलाई 1715 को एक तूफान ने बेड़े के जहाजों को तबाह कर दिया. इससे खजाना समुद्र में बह गया.

सोने-चांदी के सिक्कों में अंकित हैं टकसाल के निशान और डेट

खोजी कंपनी ने कहा कि बरामद किए गए कुछ सिक्कों पर तारीखें और टकसाल के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो इतिहासकारों और संग्रहकर्ताओं के लिए नई जानकारी दे सकते हैं, जो खोए हुए खजाने से अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं.

खोजकर्ताओं ने बताया इसे ऐतिहासिक खोज

बचाव कंपनी के संचालन निदेशक, सैल गुट्टूसो ने कहा कि यह खोज न केवल खजाने के बारे में है, बल्कि इससे जुड़ी कहानियों के बारे में भी है. प्रत्येक सिक्का इतिहास का एक अंश है. स्पेनिश साम्राज्य के स्वर्णिम काल में रहने, काम करने और नौकायन करने वाले लोगों से इसका एक ठोस जुड़ाव है. एक ही बार में 1,000 सिक्के मिलना दुर्लभ और असाधारण है.

फ्लोरिडा कानून के तहत, स्टेट के स्वामित्व वाली भूमि या राज्य के जलक्षेत्र में छोड़े गए किसी भी खजाने या अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियों का स्वामित्व राज्य के पास होता है. हालांकि, खोजकर्ताओं को इसकी खोज करने की अनुमति दी जा सकती है. कानून के अनुसार, बरामद पुरातात्विक सामग्रियों का लगभग 20% राज्य द्वारा अनुसंधान संग्रह या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाना चाहिए.

