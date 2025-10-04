scorecardresearch
 

Feedback

समुद्र के नीचे मिला खजाना... 300 साल पहले डूबा था सोने-चांदी के सिक्कों से भरा जहाज

फ्लोरिडा के तट पर खजाने की खोज करने वालों को 10 लाख डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं. यह खजाना 1715 में डूबे एक जहाज के मलबे से मिला है.

Advertisement
X
समुद्र के अंदर मिला खजाना, सोने-चांदी के सिक्कों से भरा था बक्सा (Photo - AI Generated)
समुद्र के अंदर मिला खजाना, सोने-चांदी के सिक्कों से भरा था बक्सा (Photo - AI Generated)

फ्लोरिडा में समुद्र तट के एक हिस्से को 'खजाना तट' के नाम से जाना जाता है. यहां समुद्र में पानी के अंदर कई ऐसे जहाजों के मलबे मिले हैं, जिनमें खजाना छुपा था. एक बार फिर इन समुद्र के अंदर छिपे हुए जहाज़ के मलबों में छिपा खजाना मिला है. 

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्र में डूबे जहाजों के मलबों की खोजबीन करने वाली कंपनी के गोताखोरों के एक दल ने एक बड़ा खजाना खोज निकाला है. 1715 में अमेरिकी उपनिवेशों से कीमती सामान ले जाया जा रहा था, तभी एक तूफान ने स्पेनिश बेड़े को तबाह कर दिया.

समुद्र से मिले खजाने का मूल्य है 8 करोड़ रुपये से ज्यादा
उस समय से स्पेनिश जहाज के मलबे में खोया हुआ खजाना छिपा था. इसका मूल्य उनके अनुमान के अनुसार 1 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. 1715- फ्लीट-क्वींस ज्वेल्स एलएलसी ने इस सप्ताह घोषणा की है कि फ्लोरिडा के अटलांटिक तट के पास 1,000 से अधिक चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्पेनिश उपनिवेशों में ढाले गए थे. जहां अब बोलीविया, मैक्सिको और पेरू स्थित हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Police searching with dog squad
55 साल पहले लापता हुई बच्ची... अब हो रही तलाश, पता बताने वाले को मिलेंगे 8 करोड़  
Woman worshiping
भूत से शादी, आत्मा से बातचीत... महिला के विचित्र दावे सुन रह जाएंगे हैरान  
haunted house
भूतिया घरों को ठीक करने का दावा... ये कंपनी भूतों को भगाने के लेती है इतने पैसे  
Mother with kids
'मेरे चारों बच्चों के तीन पिता हैं,' महिला ने बताया इसलिए सबके हैं अलग-अलग सरनेम 
patient-settles-after-surgeons-remove-penis-during-bladder-surgery
कैंसर ऑपरेशन में डॉक्टरों की चूक... मरीज का प्राइवेट पार्ट गलती से हटाया 
Advertisement

1715 में खजाने से लदे स्पेनिश जहाजों का बेड़ा हो गया था तबाह
1715 फ्लीट सोसायटी के अनुसार, सदियों पहले, जब यह खजाना स्पेन वापस लाया जा रहा था. तभी 31 जुलाई 1715 को एक तूफान ने बेड़े के जहाजों को तबाह कर दिया. इससे खजाना समुद्र में बह गया.

सोने-चांदी के सिक्कों में अंकित हैं टकसाल के निशान और डेट  
खोजी कंपनी ने कहा कि बरामद किए गए कुछ सिक्कों पर तारीखें और टकसाल के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो इतिहासकारों और संग्रहकर्ताओं के लिए नई जानकारी दे सकते हैं, जो खोए हुए खजाने से अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं.

खोजकर्ताओं ने बताया इसे ऐतिहासिक खोज
बचाव कंपनी के संचालन निदेशक, सैल गुट्टूसो ने  कहा कि यह खोज न केवल खजाने के बारे में है, बल्कि इससे जुड़ी कहानियों के बारे में भी है. प्रत्येक सिक्का इतिहास का एक अंश है. स्पेनिश साम्राज्य के स्वर्णिम काल में रहने, काम करने और नौकायन करने वाले लोगों से इसका एक ठोस जुड़ाव है. एक ही बार में 1,000 सिक्के मिलना दुर्लभ और असाधारण है.

फ्लोरिडा कानून के तहत, स्टेट के स्वामित्व वाली भूमि या राज्य के जलक्षेत्र में छोड़े गए किसी भी खजाने या अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियों का स्वामित्व राज्य के पास होता है. हालांकि, खोजकर्ताओं को इसकी खोज करने की अनुमति दी जा सकती है. कानून के अनुसार, बरामद पुरातात्विक सामग्रियों का लगभग 20% राज्य द्वारा अनुसंधान संग्रह या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement