एजुकेशन- 10वीं पास, पहली सैलरी 4200 रुपये... बेंगलुरु के शख्स ने इस ट्रिक से सेव किए 1 करोड़!

एक 10वीं पास शख्स अपनी समझदारी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने बैंक खाते में जमा कर चुका है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस शख्स ने कम सैलरी में ये कैसे कर दिखाया...

53 साल की उम्र में आदमी बना करोड़पति (Photo: AI-Generated)
53 साल की उम्र में आदमी बना करोड़पति (Photo: AI-Generated)

अक्सर कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को सही साबित करती है इस 53 साल के शख्स की कहानी. दरअसल, ये शख्स 10वीं पास है और उसकी पहली सैलरी सिर्फ 4200 रुपये थी, लेकिन इस शख्स ने अब 1 करोड़ रुपये जमा कर लिए हैं. आदमी ने यह दिखा दिया है कि अगर आप जीवन में सब्र रख सकते हैं और सही फैसले लेते हैं तो आप जीवन में सफल बन सकते हैं.

क्या है पूरी कहानी?

एक 53 साल के आदमी की स्टोरी Reddit (इनफॉर्मेशनल साइट) पर वायरल हो रही है. एक आदमी Reddit पर बताता है कि शुरुआत में केवल 4,200 रुपए की सैलरी मिलने के बावजूद आज उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हैं. आदमी के ऊपर ना ही किसी प्रकार का लोन है और ना ही वह क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता है. आदमी केवल साधारण जीवन जीना पसंद करता है.

ऐसे हुई थी करियर की शुरुआत

शख्स साल 2000 में बेंगलुरु आ गया था, उस समय आदमी के जेब में केवल 5 हजार रुपए थे. आदमी को उसकी पहली सैलरी केवल 4,200 रुपए मिली थी. वह बताता है कि स्मार्ट सेविंग के चलते आज उसके पास 1.01 करोड़ रुपए बैंक में जमा है और 65 हजार इक्विटी में है.

शख्स बताता है कि जब वह बेंगलुरु में आया था तो उसकी उम्र 27 की थी. वह साउथ के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जिसका परिवार बहुत गरीब हुआ करता था.

शख्स ने 4 हजार, 200 की सैलरी से शुरूआत की थी और उसे लास्ट सैलरी 63 हजार रुपए मिली थी. शख्स ने कभी कोई कार नहीं खरीदी और वह हमेशा पैदल चलने कि लिए तैयार रहता था.

कोरोना काल में छोड़ दी थी नौकरी

ये शख्स बताता है कि वह बेंगलुरु में एक प्रूफरीडर की नौकरी करता था, लेकिन कोरोना काल से कुछ समय पहले हाई मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) के चलते उसने अपनी नौकरी छोड़ दी. नौकरी छोड़ने के बावजूद फिक्स्ड डिपॉजिट से आदमी को हर महीने 60 हजार रुपए की पैसिव इनकम मिलती रही.

1BHK में करता है परिवार गुजारा

बेंगलुरु के इस शख्स का कहना है कि उसके परिवार में तीन सदस्य हैं, वे 25 हजार रुपए महीने में अपना गुजारा करते हैं. आदमी बेंगलुरु के बाहर 1बीएचके में परिवार के साथ रहता है, जिसका वो 6 हजार, 500 रुपए किराया देता है.

ये खबर सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर लिखी गई है, इसकी आजतक पुष्टि नहीं करता है.

---- समाप्त ----
