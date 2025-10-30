scorecardresearch
 

सऊदी अरब का KSA डिजिटल वीज़ा, सिर्फ 1 मिनट में बुकिंग और तुरंत अप्रूवल

सऊदी अरब जाने का सपना अब पहले से कहीं आसान हो गया है. सऊदी सरकार ने नया डिजिटल वीजा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके जरिए आपका आवेदन कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा.

सऊदी वीजा पाना हुआ आसान (Photo: Unsplash)
सऊदी वीजा पाना हुआ आसान (Photo: Unsplash)

सऊदी अरब जाने की प्लानिंग करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है. अब आपको वीजा के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और न ही ढेरों कागजात जमा करने की चिंता करनी होगी. सऊदी अरब ने अब अपनी यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. देश ने अपना बिल्कुल नया और तेज डिजिटल वीजा प्लेटफॉर्म (KSA Visa Platform) लॉन्च किया है.

यह सुविधा न केवल तेज है, बल्कि ज्यादा लोगों के लिए सऊदी अरब के दरवाजे खोल रही है. सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर वीजा अनुरोधों को केवल एक मिनट से लेकर अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस कर दिया जाता है. आइए, समझते हैं कि यह नया सिस्टम क्या है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं?

सऊदी अरब का नया डिजिटल वादा

सऊदी अरब का यह नया कदम दिखाता है कि वे पर्यटन, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने KSA वीजा प्लेटफॉर्म का एक पायलट संस्करण लॉन्च किया है. जो कि एक 'ऑल-इन-वन' डिजिटल सिस्टम है. इसका मतलब है कि अब परिवार और दोस्तों से मिलने, इवेंट्स में भाग लेने, घूमने या हज के अलावा उमराह करने के लिए आपको सिर्फ इसी एक जगह आवेदन करना है. क्योंकि सऊदी अरब का लक्ष्य है कि लाखों यात्रियों के लिए सूचना, आवेदन और वीजा जारी करने की प्रक्रिया सिंगल, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बनाना.

यह भी पढ़ें: पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा पर बड़ा संकट, 5 नहीं 10 साल बाद मिलेगी नागरिकता!

इस 'सुपर-फास्ट' वीजा के लिए कौन है पात्र?

सऊदी अरब ने 'परिवार और मित्र वीजा' पाने के लिए तीन लचीले तरीके बताए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें.

1. ई-वीज़ा (E-Visa): सबसे तेज तरीका

यह वीजा प्लेटफॉर्म के जरिए तुरंत जारी होता है और सीधे आपके ईमेल पर आता है. इलके लिए अगर आप पात्र देशों के नागरिक हैं, या आपके पास शेंगेन, अमेरिका या ब्रिटेन का वैध वीजा है, तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं. इन देशों के अलावा GCC (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों के स्थायी निवासी भी सीधे ई-वीजा के लिए पात्र हैं.

2. दूतावासों या सेवा कार्यालयों से वीजा

अगर आपके देश में ई-वीजा की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है, तो आप पुराने तरीके से मान्यता प्राप्त वीजा सेवा कार्यालयों या जहां कार्यालय नहीं हैं, वहां सीधे सऊदी दूतावासों में आवेदन कर सकते हैं.

3. आगमन पर वीजा (Visa on Arrival)

अगर आप ई-वीजा के लिए पात्र देश से हैं या आपके पास वैध अमेरिकी, ब्रिटिश या शेंगेन वीजा है, जिसे आपने कम से कम एक बार इस्तेमाल किया है, तो आप सीधे सऊदी हवाई अड्डों पर पहुंचकर भी वीजा खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश का पासपोर्ट बना दुनिया में सबसे ताकतवर! अमेरिका को पछाड़ बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए भारत की रैंकिंग

वीजा की वैलिडिटी

आपकी यात्रा की जरूरत के हिसाब से, आप दो मुख्य वीजा विकल्पों में से चुन सकते हैं.

सिंगल एंट्री वीज़ा: यह 90 दिनों के लिए वैध होता है और आप लगातार 90 दिनों तक रुक सकते हैं.

मल्टीपल एंट्री वीज़ा: यह पूरे एक साल के लिए वैध होता है, लेकिन आप हर बार 90 दिनों तक रुक सकते हैं.

इस प्रकिया की अच्छी बात यह है कि ज्यादातर वीजा अनुरोधों को एक मिनट से लेकर अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस कर दिया जाता है.

कितना आएगा खर्च?

विदेश मंत्रालय ने शुल्क को पारदर्शी रखा है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य बीमा की कीमत शामिल नहीं है.

वीजा शुल्क: US$80– यह वापसी योग्य है.

डिजिटल सेवा शुल्क: US$10.50– यह वापसी योग्य नहीं है.

डिजिटल बीमा शुल्क: US$10.50– यह भी वापसी योग्य नहीं है.

स्वास्थ्य बीमा शुल्क: यह उस हेल्थ प्रोवाइडर पर निर्भर करेगा जिसे आप चुनेंगे, इसलिए इसका शुल्क अलग होगा.
 

