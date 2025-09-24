scorecardresearch
 

Feedback

हिंसक झड़प से दहला लद्दाख, इन खूबसूरत वादियों के लिए है मशहूर

लद्दाख का मौजूदा राजनीतिक संघर्ष भले ही इसकी छवि को अस्थिर कर रहा हो, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांति हमेशा से इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है.

Advertisement
X
नीली झीलों का जादू ( Photo: IGT)
नीली झीलों का जादू ( Photo: IGT)

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं. उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इस राजनीतिक हलचल ने पूरे क्षेत्र का माहौल गर्मा दिया है.

बेशक, लद्दाख से हिंसक झड़प और विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हों, लेकिन यह क्षेत्र अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है. बर्फीली चोटियों, नीली झीलों और रहस्यमयी घाटियों से घिरा यह इलाका हर यात्री को सुकून का एहसास कराता है. लद्दाख की यात्रा न केवल आपको प्रकृति के करीब लाएगी, बल्कि एडवेंचर और रोमांच का भी शानदार अनुभव देगी. आइए जानते हैं, लद्दाख में ऐसी कौन-सी जगहें हैं जिन्हें हर पर्यटक अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए.

1. पैंगोंग झील

लद्दाख की पहचान बन चुकी पैंगोंग झील एक 134 किलोमीटर लंबी अंतर्देशीय झील है, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है. इस झील की सबसे बड़ी खासियत इसके रंग हैं, जो दिन के अलग-अलग समय में बदलते रहते हैं. इसका क्रिस्टल नीला रंग आसपास की बर्फीली चोटियों के साथ मिलकर एक ऐसा नजारा पेश करता है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यहां आप कैंपिंग, झील का नजारा और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

लेह-लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प (Photo: Scrrengrab)
लेह में हिंसक हुआ आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर फूंका, सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर 
Violent protests for full statehood in Ladakh, chaos in Leh.
लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग पर हिंसक प्रदर्शन, BJP दफ्तर में आग, लेह में बवाल 
Sonam Wangchuk
लेह में हिंसक आंदोलन... सोनम वांगचुक ने तोड़ा उपवास, युवाओं से हिंसा रोकने की अपील 
Violence erupts over the demand for full statehood in Ladakh, as police clash with protesters in Leh.
लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग पर बवाल, लेह में पुलिस-प्रदर्शनकारी भिड़े 
sonam wangchuk leh protest by students in support
Leh: सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र 
Advertisement
The changing hues of Pangong Lake amidst snow-capped mountains.
पैंगोंग झील का बदलता रंग (Photo: ladakh.gov.in)

यह भी पढ़ें: यहां आधी रात को भी घूमने में नहीं लगता डर, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश

2. स्वर्ण बुद्ध

लेह-लद्दाख में घूमने के लिए दूसरी सबसे खास जगह है स्वर्ण बुद्ध. यह शुद्ध सोने से बनी एक बेहद आकर्षक और ऊंची बुद्ध प्रतिमा है. इस प्रतिमा के निर्माण में स्थानीय लोगों ने मदद की थी और इसमें इस्तेमाल किया गया सोना क्षेत्र के दूसरे मठों के प्रमुखों ने दिया था. यहां आकर आप न सिर्फ इस शानदार प्रतिमा को देख सकते हैं, बल्कि ताजी पहाड़ी हवा में मनमोहक दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं.

3. खारदुंग ला

एडवेंचर के शौकीनों के लिए खारदुंग ला किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यह नुब्रा और श्योक घाटियों का प्रवेश द्वार है और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक माना जाता है. यहां की यात्रा आपके एडवेंचर को एक नया स्तर देगी. इसके अलावा यहां आप हाइकिंग और फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं, साथ ही यह जगह आपको लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता का एक बेहतरीन अनुभव भी देगी.

A paradise for adventure seekers
एडवेंचर प्रेमियों का सपना (Photo: ladakh.gov.in)

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे कम देखा गया देश! प्रकृति के करीब, एक यात्रा जो आपको सुकून देगी

Advertisement

4. नुब्रा घाटी

बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत हरियाली से घिरी नुब्रा घाटी गर्मियों की छुट्टियों के लिए एकदम सही जगह है. यह घाटी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रकृति प्रेमी हैं और सुकून की तलाश में हैं. यहां आप लंबी पैदल यात्रा और कैंपिंग का अनुभव कर सकते हैं.

5. स्टोक पैलेस

लेह से थोड़ी दूर स्थित स्टोक पैलेस गर्मियों में घूमने के लिए एक शानदार जगह है. इस दौरान यहां का मौसम आउटडोर एक्टिविटीज और दर्शनीय स्थलों के लिए एकदम सही होता है. इस महल में हर साल स्टोक गुरु त्सेचु उत्सव मनाया जाता है, जो लद्दाख के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. यहां आकर आप लद्दाख की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement