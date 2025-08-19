scorecardresearch
 

कम बजट में करें चीन की सैर, भारतीयों के लिए परफेक्ट हैं ये लोकेशन

भारत से चीन घूमना भारतीय पर्यटकों के लिए आसान और किफायती विकल्प है. चीन में ऐसी कई जगहें हैं जहां भारतीयों को संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक खूबसूरती और आधुनिकता सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है.

संस्कृति, खूबसूरती और एडवेंचर (Photo- Pixabay0
संस्कृति, खूबसूरती और एडवेंचर (Photo- Pixabay0

अगर आप घूमने के शौकीन हैं और विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं, तो चीन आपके लिए सबसे सही और नजदीकी विकल्प हो सकता है. भारत से चीन की दूरी ज्यादा नहीं है, फ्लाइट कनेक्शन भी आसान है और वहां का खर्च यूरोप जैसे देशों की तुलना में काफी कम पड़ता है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक चीन घूमने पहुंचते हैं.

चीन में घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं, जिन्हें खास तौर पर भारतीय ट्रैवलर्स बहुत पसंद करते हैं. वजह साफ है, यहां उन्हें संस्कृति, इतिहास, आधुनिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और बजट, सब कुछ एक साथ मिल जाता है. ऐसे में अगर आप भी चीन ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो इन 5 जगहों को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करें.

1. बीजिंग

चीन की राजधानी बीजिंग भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद है. यह शहर चीन की विरासत और आधुनिकता दोनों का शानदार मिश्रण है. यहां आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़कर हजारों साल पुराना इतिहास महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा फॉरबिडन सिटी और टेंपल ऑफ हेवन जैसे प्राचीन स्थल चीनी संस्कृति की भव्यता दिखाते हैं. वहीं, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम और समर पैलेस जैसे आधुनिक और खूबसूरत स्थान फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हैं. ऐसे में बीजिंग में घूमते वक्त आपको ऐसा लगेगा मानो आप एक साथ पुराने चीन और नए चीन दोनों को देख रहे हों.

Beijing Great Wall
बीजिंग की ग्रेट वॉल (Photo- Pixabay)

2. गुइलिन

अगर आप प्राकृतिक नज़ारों के दीवाने हैं, तो गुइलिन आपके दिल को छू जाएगा. चीन के दक्षिण में स्थित यह छोटा शहर अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए मशहूर है. यहां की ली नदी पर क्रूज़ करते वक्त आप हरे-भरे पहाड़ों और साफ पानी के बीच खो जाएंगे. इसके अलावा एलिफेंट ट्रंक हिल और रीड फ्लूट गुफा यहां के सबसे आकर्षक स्थल हैं. गुइलिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यहां घूमना और रहना बाकी बड़े शहरों के मुकाबले सस्ता है. यहां की खूबसूरती भारतीय यात्रियों को इसलिए और लुभाती है, क्योंकि यह भारत के प्राकृतिक दृश्यों से काफी अलग और अनोखी है.

Guilin natural beauty China
गुइलिन की हसीन वादियां (Photo- Pixabay)

3. चेंगदू

अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं और खाने के शौकीन हैं, तो चेंगदू आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है जायंट पांडा, जिन्हें आप खास संरक्षण केंद्रों में नजदीक से देख सकते हैं. चेंगदू का खाना मसालेदार और लजीज होता है, जो भारतीय स्वाद से काफी मिलता जुलता है. इसके अलावा यहां से आप लेशान का विशाल बुद्ध और माउंट एमी जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल भी घूम सकते हैं. यह जगह भारतीय यात्रियों के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां का खानपान और वातावरण उन्हें अपनापन महसूस कराता है.

Chengdu panda experience
चेंगदू में पांडा से मिलना हर ट्रैवलर का सपना (Photo- Pixabay)


 

4. शंघाई

अगर आप बड़े-बड़े शहरों की चकाचौंध और आधुनिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो शंघाई आपके लिए बिल्कुल सही जगह है. यहां का ओरिएंटल पर्ल टॉवर और शंघाई टॉवर से दिखने वाला व्यू किसी भी सैलानी का दिल जीत लेता है. इसके अलावा द बंड पर टहलते हुए आप विदेशी और चीनी संस्कृति का अद्भुत संगम देख सकते हैं. वहीं परिवार के साथ जाएं तो शंघाई डिज़्नीलैंड बच्चों और बड़ों दोनों के लिए शानदार जगह है. यही नहीं युयुआन गार्डन और झूजियाजियाओ वाटर टाउन में पारंपरिक शंघाई की झलक देखने को मिलती है. शंघाई को देखकर साफ लगता है कि चीन किस तरह तेज़ी से एक आधुनिक महाशक्ति बन गया है.

Shanghai modern city travel
शंघाई की चमचमाती स्काईलाइन (Photo- Pixabay)

5. शियान 

अगर आप इतिहास और अनोखे अनुभव पसंद करते हैं, तो शियान आपके लिए बेस्ट है. यह शहर कभी सिल्क रूट का सबसे बड़ा केंद्र था और आज भी यहां आपको कई संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा. शियान का सबसे बड़ा आकर्षण है टेराकोटा वारियर्स, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि हजारों साल पहले इतनी बारीकी से ये योद्धा बनाए गए होंगे. इसके अलावा, बिग वाइल्ड गूज पैगोडा और स्मॉल वाइल्ड गूज पैगोडा जैसे धार्मिक स्थल भारतीय संस्कृति से भी जुड़ाव दिखाते हैं. रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहां का माउंट हुआशान ट्रैकिंग और खूबसूरत नज़ारों का बेमिसाल अनुभव देता है.

Busiest cities in China
चीन के अनोखे इतिहास की झलक (Photo- Pixabay)

 

