'किराए से फुर्सत' योजना, अब हवाई टिकट के दाम बढ़ने का झंझट खत्म!

अगर आप भी हवाई जहाज़ का टिकट बुक करते समय इस बात से परेशान हो जाते हैं कि एक पल तो किराया एकदम सही लगता है, लेकिन पोर्टल को रिफ़्रेश करते ही दाम अचानक बढ़ जाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. टिकटों की कीमतों में बदलाव का यह रोज़-रोज़ का झंझट अब खत्म हो सकता है. सरकारी एयरलाइन एलायंस एयर ने हवाई किराए में उतार-चढ़ाव को खत्म करने के लिए एक शानदार योजना शुरू की है, जिसका नाम है "किराए से फुर्सत". यह पहल न केवल आपकी जेब को राहत देगी, बल्कि आपकी यात्रा की योजना को भी एकदम आसान और टेंशन फ्री बना देगी.

क्या है किराए से फुर्सत योजना?

यह योजना हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को किराए के उतार-चढ़ाव की चिंता से पूरी तरह मुक्ति दिलाएगी. इस पहल की शुरुआत सोमवार, 13 अक्टूबर को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने की है. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह यात्रियों को एक निश्चित किराया देती है. इसका मतलब है कि चाहे आप टिकट आज बुक करें या उड़ान वाले दिन, किराया स्थिर रहेगा और अचानक नहीं बढ़ेगा. यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर आख़िरी समय में टिकट बुक करते हैं.

क्यों लाई गई यह योजना और किसे मिलेगा लाभ?

भारतीय विमानन बाज़ार में आमतौर पर "डायनेमिक प्राइसिंग" (dynamic pricing) चलती है, जिसके कारण उड़ान की लागत वास्तविक समय में बदलती रहती है. इससे कई बार यात्रियों को निराशा होती है और वे ज़्यादा किराए के कारण अपनी मनचाही उड़ान बुक नहीं कर पाते. यही कारण है कि यह योजना लाई गई है. इसका उद्देश्य टिकट मूल्य निर्धारण में ज़्यादा स्पष्टता और एकरूपता लाना है. यह योजना खासकर मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और नए मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी. इससे छोटे शहरों से पहली बार यात्रा करने वाले लोगों के लिए हवाई सफ़र करना ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा.

कब तक लागू रहेगी यह स्कीम?

एलायंस एयर की नई योजना ‘किराए से फुर्सत’ फिलहाल पायलट आधार पर शुरू की गई है. यह 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी. शुरुआत में यह योजना केवल कुछ चुनिंदा रूटों पर ही उपलब्ध होगी. इस अवधि में एयरलाइन यात्रियों की प्रतिक्रिया और योजना की उपयोगिता का आंकलन करेगी. अगर नतीजे सकारात्मक रहे, तो आने वाले महीनों में इस स्कीम को अन्य मार्गों पर भी लागू किया जा सकता है, जिससे यात्रियों को टिकट दरों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी.

हवाई सफ़र को सस्ता बनाने की नई पहल

"किराए से फुर्सत" योजना के साथ सरकार अब हवाई यात्रा को और भी यात्री-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रही है. नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, हवाई अड्डों पर अब फ्लाइट पैसेंजर कैफ़े शुरू किए गए हैं, जहां यात्रियों को ₹10 में चाय, ₹20 में कॉफ़ी और ₹20 में स्नैक्स जैसी सस्ती चीज़ें मिलेंगी. एलायंस एयर का लक्ष्य है कि यह पहल न केवल टिकट सस्ती करे, बल्कि यात्रियों को फेयर के उतार-चढ़ाव से राहत भी दे, ताकि वे आराम से अपनी यात्रा की योजना बना सकें.



