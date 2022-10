WhatsApp प्रोफाइल फोटो उसे ही दिखेगी जिसे आप चाहेंगे, बहुत आसान है तरीका, करनी होगी ये सेटिंग

इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp का इस्तेमाल दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग कर सकते हैं. Meta अपने इस प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी पर काफी काम कर रहा है. ऐप की सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन को कंपनी iPhone के प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स की तरह प्रमोट कर रही है. इस प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं.

इन प्राइवेसी फीचर्स का इस्तेमाल करके आप अपने चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर बना सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी DP, Online और दूसरे स्टेटस को भी हाइड कर सकते हैं. यानी आप सेटिंग में बदलाव करके अपनी DP या प्रोफाइल पिक्चर को हाइड कर सकते हैं.

इसके अलावा आप अपने Online स्टेटस को भी हाइड कर सकते हैं. खौर अभी बात करते हैं DP हाइड करने की, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं. आप लास्ट सीन की तरह ही अपनी DP या प्रोफाइल फोटो को भी कई तरीके से हाइड कर सकते हैं. आइए जानते हैं ये फीचर्स किस तरह से काम करता है.

WhatsApp पर करनी होगी सेटिंग

सबसे पहले आपको WhatsApp ओपन करना होगा और फिर सेटिंग पर जाना होगा.

सेटिंग में आपको Privacy का ऑप्शन पर मिलेगा, इस पर क्लिक करिए.

यहां आपको Last Seen, Online, Profile Photo और कई दूसरे ऑप्शन मिलते हैं.

आपको Profile Photo के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आपको चार विकल्प दिए गए हैं. यहां से यूजर्स अपनी मर्जी से प्राइवेसी विकल्प चुन सकते हैं.

इसमें आपको Everyone, My Contact, My Contact except.. और Nobody का ऑप्शन मिलता है. इसकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि कौन आपकी WhatsApp DP देख सकता है और कौन नहीं.

Online स्टेटस भी कर सकते हैं हाइड

लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो के अलावा आप Online Status को भी हाइड कर सकते हैं. ये फीचर कुछ दिनों पहले ही जोड़ा गया है. इस फीचर का भी ऑप्शन आपको प्राइवेसी सेटिंग में मिल जाएगा. इस फीचर की मदद से आप तय कर सकते हैं कि आप किन लोगों को आपका Online स्टेटस नजर आएगा.