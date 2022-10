WhatsApp पर नहीं दिखेंगे Online, करनी होगी छोटी सी सेटिंग, बहुत आसान है तरीका

WhatsApp यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स जोड़ता रहता है. हाल में ही ऐप पर स्क्रीनशॉट को ब्लॉक करने का फीचर आया है. इस फीचर की मदद से View Once मोड में भेजी गई फोटोज के स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले सकेगा. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप पर अब एक और फीचर जुड़ गया है.

इस फीचर को बेहतर प्राइवेसी के लिए जोड़ा गया है. प्राइवेसी से जुड़े इस लेटेस्ट फीचर की मदद से आप अपने WhatsApp Online Status को छिपा सकते हैं. वॉट्सऐप का नया फीचर लाइव हो चुका है.

कुछ स्टेप फॉलो करने के आप भी ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं. इसकी वजह से कोई ये नहीं जान सकेगा कि आप कब ऑनलाइन थे और कब नहीं. आइए जानते हैं ये फीचर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं.

बहुत आसान है सेटिंग?

सबसे पहले आपको अपने फोन में WhatsApp ओपन करना होगा. अब आपको सेटिंग पर जाना होगा. यहां आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको Privacy पर क्लिक करना होगा.

यहां सबसे पहला ऑप्शन ही आपको Last Seen and Online का मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे. एक तो आपके लास्ट सीन की होगी और दूसरे ऑनलाइन स्टेटस से जुड़ी.

अब बात करते हैं Online Status की, तो यहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. एक Everyone का यानी हर कोई देख सकता है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं. दूसरा है Same As Last Seen यानी जो ऑप्शन आपने लास्ट सीन के चुना है, वहीं आपके Online Status पर भी लागू हो जाएगा.

ध्यान रहे कि लास्ट सीन में आपको चार ऑप्शन मिलते हैं. यहां से आप Everyone, My Contacts, My Contacts Expect... और Nobody चुन सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि किसी को भी आपके ऑनलाइन आने की जानकारी नहीं मिले, तो यहां पर आपको Nobody को सलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन स्टेटस के लिए लास्ट सीन वाली सेटिंग को मार्क करना होगा. इस तरह से आप ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं.