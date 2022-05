जानिए क्या है Masked Aadhaar Card, ऐसे करें चुटकियों में डाउनलोड, प्राइवेसी को लेकर नहीं होगी चिंता

Aadhaar Card शेयर करने को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी भी संस्थान में ना दें. इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

सरकार के नोटिस में साफ किया गया है कि केवल वैसे प्राइवेट संस्थान ही आपके आधार की कॉपी रख सकते हैं जिनको UIDAI ने इसके लिए लाइसेंस दिया है. यानी गैर-लाइसेंसी प्राइवेट संस्थाएं आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकती हैं.

सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर आपको किसी जगह पर आधार कार्ड देने की जरूरत है तो आप Masked Aadhaar Card का यूज कर सकते हैं. इसको आप आसानी से UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

यहां पर आपको Masked Aadhaar Card डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. Masked Aadhaar Card को डाउनलोड करने लिए आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/ को ओपन करना होगा.

इसके बाद आपको यहां पर कई ऑप्शन्स दिखाई देंगे. इसमें से आपको डाउनलोड आधार कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. इससे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा. इस पेज को आप सीधे यहां पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं.

इसके बाद आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर देना होगा. फिर आपको Captcha भरना होगा. कैप्चा भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इससे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ओटीपी भेजा जाएगा.

यहां पर आपको एक Do you want a masked Aadhaar? का ऑप्शन मिलेगा. इस पर टिक कर दें और ओटीपी भर दें. इसके बाद आप वैरिफाई और डाउनलोड पर क्लिक करके Masked Aadhaar Card डाउनलोड कर सकते हैं.

Masked Aadhaar Card और ओरिजिनल आधार कार्ड में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि Masked Aadhaar Card में आपके Aadhaar नंबर के पहले 8 अंकों को छिपा दिया जाता है. 8 अंकों की जगह ये संख्या XXXX-XXXX की तरह दिखती है. इसमें सिर्फ लास्ट के चार अंक ही दिखते हैं.