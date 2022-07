Aadhaar Card से Voter ID को लिंक करने का आसान तरीका, घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम

How to link Aadhaar with Voter Id Card: 1 अगस्त से महाराष्ट्र में वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कैंपेन शुरू हो रही है. वैसे तो आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. ये प्रॉसेस बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं इसका तरीका.

Aadhaar Card से वोटर ID लिंक करने का आसान तरीका