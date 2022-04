Xiaomi Smart TV 5A सीरीज Dolby Audio और Android TV 11 के साथ लॉन्च, कीमत बजट में

Xiaomi ने आज अपने कई डिवाइस को देश में लॉन्च किया है. कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 12 Pro 5G और Xiaomi Pad 5 Android टैबलेट को लॉन्च किया है. इसके साथ Xiaomi ने अपने नए Smart TV को भी पेश किया है. कंपनी ने Xiaomi OLED Vision टीवी को भी लॉन्च किया है.

इस इवेंट में Xiaomi Smart TV 5A series को पेश किया गया है. इस टीवी सीरीज को तीन स्क्रीन साइज में पेश किया गया है. इसे 32-इंच साइज से लेकर 43-इंच के साइज तक में पेश किया गया है. ये तीनों ही टीवी Android TV 11 OS आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर काम करते हैं.

Xiaomi Smart TV 5A Series की कीमत और उपलब्धता

Xiaomi Smart TV 5A 32-इंच टीवी की कीमत 15,499 रुपये रखी गई है. इसके 40-इंच मॉडल की कीमत 22,999 रुपये रखी गई है. जबकि इसके 43-इंच मॉडल की कीमत 25,999 रुपये रखी गई है. तीनों ही स्मार्ट टीवी की सेल 30 अप्रैल से होगी.

कस्टमर्स इसे ई-कॉमर्स साइट Flipkart के अलावा Mi.com और Mi स्टोर्स से खरीद सकते हैं. कंपनी ने कहा है अगर आप इसे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो एडिशनल 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा.

Xiaomi Smart TV 5A Series के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Xiaomi Smart TV 5A Series में 32-इंच मॉडल HD रेज्योलूशन के साथ आता है जबकि 40-इंच और 43-इंच Smart TVs Full HD रेज्योलूशन के साथ आते हैं. तीनों ही स्मार्ट टीवी में Xiaomi के Vivid Picture Engine इमेज प्रोसेसिंग टेक का यूज किया गया है. जिसको लेकर कंपनी का दावा है ये बेहतर व्यूइंग के लिए कलर और कंट्रास्ट को एनहेंस करता है.

ऑडियो के लिए 40-इंच और 43-इंच वाले टीवी में 24W स्पीकर सेटअप दिया गया है जबकि 32-इंच मॉडल में 20W का स्पीकर का यूज किया गया है. सभी स्मार्ट टीवी Dolby audio, DTS-X और DTS-X Virtual को सपोर्ट करते हैं.

Xiaomi Smart TV 5A सीरीज में Android TV 11 out of the box बेस्ड Xiaomi का Patchwall UI दिया गया है. इसमें IPL 2022 विजेट भी दिया गया है. इसमें यूजर्स को गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, गूगल प्ले स्टोर और प्ले सर्विस का भी सपोर्ट दिया गया है.

40-इंच और 43-इंच स्मार्ट टीवी में 1.5GB रैम और 8GB स्टोरेज दिया गया है. ये टीवी क्वाड कोर A55 CPU के साथ आते हैं. 32-इंच मॉडल में 1GB रैम और 8GB का स्टोरेज क्वाड कोर A35 प्रोसेसर के साथ दिया गया है. इसमें Bluetooth 5.0 का सपोर्ट दिया गया है. ये डुअल बैंड Wi-Fi सपोर्ट, इथरनेट पोर्ट और एक 3.5mm हेडफोन जैक सपोर्ट के साथ आते हैं.

कंपनी ने अपने प्रीमियम Xiaomi OLED Vision टीवी को भी इसके साथ लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत भारत में 89,999 रखी गई है. हालांकि, बैंक ऑफर्स के साथ इसे 83,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.