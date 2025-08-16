Vivo T4 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 50MP का रियर कैमरा, इतनी हो सकती है कीमत

Vivo जल्द ही भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. कंपनी अपनी मिड रेंज T-सीरीज में नया हैंडसेट जोड़ने वाली है. ब्रांड का नया फोन Vivo T4 Pro होगा, जो Flipkart पर उपलब्ध होगा. वीवो ने इस स्मार्टफोन का टीजर भी जारी कर दिया है. ये हैंडसेट Vivo T3 Pro का सक्सेसर होगा.

इसमें दमदार प्रोसेसर के साथ पावरफुल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. अगर आप नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Vivo T4 Pro का इंतजार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस फोन में क्या होगा खास.

लॉन्च हुआ कन्फर्म

वीवो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Vivo T4 Pro की लॉन्चिंग को कन्फर्म कर दिया है. हालांकि, कंपनी ने लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है. ब्रांड ने स्मार्टफोन का रियर डिजाइन रिवील कर दिया है. डिवाइस गोल्डन फिनिश में आता है और इसमें 3X पेरिस्कोप जूम कैपेबिलिटी मिलेगी.

टीजर से साफ है कि हैंडसेट में पिल-शेप्ड रियर कैमरा आईलैंड मिलेगा. कंपनी ने साफ किया है कि इसमें AI पावर्ड फीचर्स भी मिलेंगे. Flipkart ने एक माइक्रो साइट भी लाइव कर दी है. Vivo T4 सीरीज में Vivo T4 5G, T4 Lite 5G, T4R 5G और T4x 5G मॉडल पहले ही लॉन्च हो चुके हैं.

Vivo T4 Pro में 6.78-inch का 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है. ये हैंडसेट Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला कैमरा सेटअप मिलेगा. ब्रांड Sony IMX882 सेंसर देगा.

Vivo T3 Pro में क्या है खास?

वीवो का अपकमिंग फोन T3 Pro का ही सक्सेसर होगा. इस फोन को कंपनी ने अगस्त 2024 में लॉन्च किया था. हैंडसेट के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है. अपकमिंग फोन भी 30 हजार रुपये से कम कीमत में लॉन्च हो सकता है.

Vivo T3 Pro में 6.77-inch का full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है. फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 50MP का Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस 5500mAh की बैटरी और 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है.

