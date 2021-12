Facebook और Instagram पर इस साल लोगों ने इन टॉपिक्स पर की है सबसे ज्यादा चर्चा

मेटा (पहले फेसबुक) हर साल Year-in-Reaview जारी करता है. इसमें कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताती है. इस बार भी कंपनी की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दी गई है.

2021 के टॉप ट्रेडिंग लिस्ट में इस बार कोविड और हेल्थ टॉप पर रहे हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स को भी यहां जगह मिली है. कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक दूसरे की काफी मदद की है.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस साल प्रेयर, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल जैसे कीवर्ड्स भी काफी ट्रेंड में रहे हैं. सेकंड वेव के बाद वैक्सीन मिलनी शुरू हुई और इसका असर भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स में देखने को मिला.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर Vaccine शब्द भी ट्रेंड करता रहा और इससे जुड़े दूसरे कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे. एक दिलचस्प कीवर्ड भी ट्रेंड में देखने को मिला - Flaxseed. इसके हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा की गई.

सपोर्ट्स की बात करें तो, चूंकि इस बार Tokyo Olympoics में भारत ने कमाल दिखाया ह. इस वजह से Tokyo Olympics भी यहां काफी ट्रेंड में रहा है. Gold Medal भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा. इसकी वजह आपको पता है -- नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है.

ये है अलग अलग कैटिगरीज की पूरी लिस्ट

A complete list of all the trends

कोविड और हेल्थ

Prayer

Oxygen

Vaccine

Hospital

Flaxseed



स्पोर्ट्स

Gold medal

Tokyo Olympics

ICC World Test Championship

Women's One Day International cricket

Paralympic Games



कल्चरल मोमेंट्स

Garba

Captain Vikram Batra

Independence Day

Jewellery

Cryptocurrency



Some of the top songs on Reels (90days)

Raataan Lambiyan (From "Shershaah"), by Tanishk Bagchi

love nwantiti (feat. Dj Yo! & AX'EL) [Remix], by CKay

Tu Milta Hai Mujhe, by Raj Barman

Terre Pyaar Mein, by Himesh Reshammiya

Naam Tera, by Ndee Kundu



Some of the top trends on Reels

Raataan Lambiyan (From "Shershaah") (lip sync trend)

Iphone Lock Screen (AR effect trend)

Bachpan Ka Pyaar (lip sync & dance trend)

Baarish Ki Jaaye (Remix & AR trend)

Lut Gaye (feat. Emraan Hashmi) (lip sync trend)



Some of the top AR effects used

redglitch by @ccssiano

Party Lights by @dhfdz_

𝓡𝓮𝓭 𝓡𝓸𝓼𝓮 by @maf._.a07

Maple by @vieryvito

𝙰𝚕𝟷 𝚜𝚘𝚏𝚝𝚎𝚗 by @rahmamqf