अब बोलकर होगी बस, ट्रेन और फ्लाइट की बुकिंग, MakeMyTrip ने लॉन्च किया GenAI टूल

भारत के एक बड़े ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म MakeMyTrip ने एक नया AI प्लानिंग असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया. इसका नाम GenAI है. यह कंपनी के AI असिस्टेंट Myra का अपग्रेडेड वर्जन है. यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काम करता है. आने वाले दिनों में और भी अन्य भारतीय भाषाओं का सपोर्ट शामिल किया जाएगा.

MakeMyTrip ने बताया है कि यूजर्स AI Assistant की मदद से बस, ट्रेन और फ्लाइट आदि के टिकट बुक कर सकेंगे . साथ ही आप होटल आदि की बुकिंग कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर AI ट्रैवल गाइड की तरह भी काम करेगा.

वॉयस कमांड या टेक्स्ट से बुकिंग कर सकते हैं

MakeMyTrip पर वॉयस कमांड देकर या टेक्स्ट से अपनी बुकिंग कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह AI असिस्टेंट सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि आपको बेस्ट रूट बनाने में मदद करेगा.

बोलकर ऐसे पूछ सकेंगे सवाल

आप चाहें तो वॉयस कमांड के जरिए सवाल पूछ सकते हैं. जैसे सितंबर में बच्चों के साथ छुट्टियों पर कहां पर जाऊं. जयपुर में 3500 रुपये के बजट में 3-स्टार होटल चाहिए. MakeMyTrip का ये AI इस तरह के सवालों के जवाब दे सकेगा.

मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर सपोर्ट

MakeMyTrip ने क्लियर कर दिया है कि यह लेटेस्ट AI का सपोर्ट मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर एक्सेस करने को मिलेगा. इसके लिए कंपनी ने रोलआउट कर दिया है और जल्द ही यह फीचर सभी तक पहुंच जाएगा. इसकी मदद से बहुत से भारतीयों को फायदा मिलेगा. कई बार सफर के दौरान लिखना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वॉयस कमांड से सर्चिंग कई लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी.

