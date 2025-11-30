चोरी और गुम हुए 50 हजार फोन वापस मिले, सभी भारतीयों के मोबाइल में होना चाहिए ये ऐप

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक जरूरी जानकारी दी है. DoT ने बताया है कि इस साल अक्टूबर महीने में 50 हजार मोबाइल हैंडसेट को रिकवर किया है, जो चोरी हुए या फिर गुम हुए थे.
मोबाइल रिकवरी की संख्या हर महीने बढ़ रही है. जून की तुलना में अक्टूबर महीने के दौरान 47 परसेंट ज्यादा हैंडसेट को रिकवर किया है. अब तक 7 लाख से ज्यादा मोबाइल रिकवर हो चुके हैं.
2023 में लॉन्च हुआ था संचार साथी
DoT ने साल 2023 में संचार साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था. इस प्लेटफॉर्म की मदद से अब तक 7 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं. ये जानकारी आकाशवाणी पोर्टल से मिली है.
इन राज्यों से ज्यादा रिकवरी
ज्यादातर मोबाइल हैंडसेट को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से रिकवर किए गए हैं. मोबाइल रिकवरी की संख्या हर महीने बढ़ रही है. जैसे-जैसे संचार साथी को लेकर लोगों में जागरुकता फैल रही है, वैसे ही रिकवरी की संख्या बढ़ रही है.
संचार साथी ऐप इंस्टॉल कर लें
DoT ने लोगों से कहा कि वह अपने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल कर लें. यह ऐप ना सिर्फ रिपोर्ट, ब्लॉक और चोरी हुए फोन को खोजने का काम करता है. बल्कि यह फेक मोबाइल हैंडसेट को पहचानने में भी मदद करता है.
संचार साथी ऐप में कई खास फीचर
संचार साथी ऐप के अंदर कई नए फीचर्स मिलते हैं. इस ऐप मदद से यूजर्स आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. संचार साथी ऐप और पोर्टल पर Know Mobile Connections in Your Name नाम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उनकी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं.