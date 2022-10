Jio 5G Launch: अब इन शहरों में लॉन्च हुआ जियो 5G नेटवर्क, फ्री मिलेगा अनलिमिटेड डेटा, ये है पूरी लिस्ट

Jio ने अपनी 5G सर्विस का विस्तार करते हुए राजस्थान के राजसमंद और चेन्नई में अपनी सर्विस लॉन्च की है. जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सर्विस और Jio True 5G बेस्ड Wi-Fi सर्विस लॉन्च की है. इसके साथ ही Jio 5G सर्विस कुल 6 शहरों में शुरू हो गई है.

इससे पहले जियो ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में अपनी 5G सर्विस की शुरुआत की है. अब Jio True 5G सर्विस 6 शहरों में उपलब्ध है. जियो एक्जीक्यूटिव ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी. आकाश अंबानी ने नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में Jio True 5G और Jio True 5G पावर्ड Wi-Fi सर्विस लॉन्च की है.

इस शहरों में रहने वाले यूजर्स को भी जियो के वेलकम ऑफर का लाभ मिलेगा. जियो की 5G सर्विस पूरे शहर में उपलब्ध नहीं है. बल्कि सर्विस का विस्तार चरणबद्ध तरीके से होगा.

कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी गए थे मंदिर

कुछ दिनों पहले ही RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन के लिए गए थे. तब उन्होंने राज्य में 5G सर्विस लॉन्च करने का वादा किया था. साल 2015 में मुकेश अंबानी ने Jio 4G लॉन्च से पहले श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन के लिए गए थे.

भारत में 5G सर्विस की शुरुआत अक्टूबर में हुई है. जियो और एयरटेल दोनों ने ही अपनी 5G सर्विस भारत में लॉन्च दी है. Jio True 5G सर्विस अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी के बाद चेन्नई और राजस्थान के राजसमंद में लॉन्च की है. 5G नेटवर्क पर यूजर्स 1Gbps तक की स्पीड एक्सपीरियंस कर सकते हैं.

जियो दे रहा वेलकम ऑफर

वहीं एयरटेल ने 8 शहरों में अपनी सर्विस शुरू की है. हालांकि, ये सर्विसेस पूरे शहर में अभी नहीं मिल रही है. बल्कि कुछ स्पॉट पर ही इन्हें लाइव किया गया है. अगर आप इन शहरों में रहते हैं और आपके पास 5G स्मार्टफोन है, तो संभव है कि आप 5G सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं.

वैसे तो 5G रिचार्ज प्लान्स का ऐलान फिलहाल नहीं है, लेकिन जियो अपने यूजर्स को Jio Welcome Offer दे रहा है. इस ऑफर के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा एक्सेस करने का मौका मिलेगा. वेलकम ऑफ इनवाइट बेस्ड है और चुनिंदा यूजर्स को ही इसका एक्सेस मिल रहा है. यूजर्स My Jio ऐप पर जाकर Jio Welcome Offer के लिए रजिस्टर कर सकते हैं.