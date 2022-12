2022 की सबसे ज़रूरी Tech न्यूज़ आपने मिस तो नहीं कर दी? : सबका मालिक Tech Ep 96

2022 की सबसे ज़रूरी Tech न्यूज़ आपने मिस तो नहीं कर दी? : सबका मालिक Tech Ep 96

2022 Tech की दुनिया के लिए बहुत ही दिलचस्प रहा. साल की शुरुआत में एलोन मस्क का ट्विटर को खरीदने के एलान करके मना करना, फिर फाइनली उसे खरीदना, दुनिया की बड़ी Tech कंपनियों द्वारा अपने स्टाफ में छंटनी करना, देश में 5G नेटवर्क का रोल आउट होना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में होते नए नए प्रयोग, ऐसी अनेक ख़बरों ने Tech की दुनिया में माहौल गरम रखा. तो ऐसी ही गरम ख़बरों में से हमारे Techies ने उन 10 ख़बरों को चुना है जिनका आपकी जिंदगी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर ज़रूर पड़ा है. उन्हीं बड़ी ख़बरों पर सुनिए मज़ेदार बातचीत सबका मालिक Tech के इस ग्रैंड एपिसोड में मानस, अमन और आश्री के साथ.

X

Have you missed these important tech news of 2022?