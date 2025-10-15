अचानक फटा फोन, Pixel 10 Pro Fold का Video हुआ वायरल, भूलकर भी ना करें ये काम

Google के लेटेस्ट स्मार्टफोन में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया है. ये फोल्ड फोन है, जिसका नाम Google Pixel 10 Pro Fold है. मोबाइल को बेंड करने की कोशिश हो रही थी, जिसके बाद उसकी बैटरी में ब्लास्ट हो गया है.

जाने-माने यूट्यूबर जेरीरिग एव्रीथिंग, जो अक्सर न्यू स्मार्टफोन की लिमिटेशन की टेस्टिंग करते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो के मुताबिक, Google Pixel 10 Pro Fold का बेंड टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें स्मार्टफोन को मोड़ा जाता है. यह टेस्टिंग अचानक एक हादसे में बदल गई.

यूट्यूबर के साथ पहली बार हुआ हादसा

यूट्यूबर ने बताया कि वह हर साल करीब 100 स्मार्टफोन पर इस तरह की टेस्टिंग करते हैं. हालांकि ऐसा हादसा पहली बार हुआ है, जिसमें मोबाइल का बैटरी में ब्लास्ट हो गया और हैंडसेट में आग लग गई. मोबाइल से धुआं निकलने लगा. हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं लगी.

जेरीरिग एव्रीथिंग का यूट्यूब वीडियो

गूगल की तरफ से अभी तक इस मोबाइल हादसे को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. बताते चलें कि Pixel 10 Pro Fold को इस साल अगस्त में लॉन्च किया है. गूगल का यह भारत में दूसरा फोल्ड फोन है.

Google Pixel 10 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स

Pixel 10 Pro Fold में आउटर डिस्प्ले 6.4 inch Actua OLED है. इसमें 3 हजार निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया है. इसमें 8 inch का Super Actua flex इनर डिस्प्ले दिया गया है.

Pixel 10 Pro Fold में 5,015 mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें 30W का वायर्ड चार्जर मिलता है. साथ ही इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. Google Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये है.

Pixel 10 Pro Fold का कैमरा

Pixel 10 Pro Fold में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके साथ 10.5 MP का अल्ट्रा वाइड और 10.8 MP टेलीफोटो लेंस दिया है, जो 5X Zoom है. यह स्मार्टफोन 10MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है, जो कवर और इनर डिस्प्ले पर दिया है.

