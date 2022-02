Free Fire हुआ Ban, BGMI से लेकर PUBG तक इन 5 गेम्स को कर सकते हैं ट्राई

Garena Free Fire को भारत में बैन कर दिया गया है. सोमवार को सरकार ने 54 ऐप्स को बैन किया है, जिसमें Garena Free Fire भी शामिल है. यह बैटल रॉयल गेम भारत में काफी पॉपुलर था और बड़ी संख्या में लोग इसे खेलते थे. गेम 12 फरवरी से ही Google Play Store और Apple App Store पर मौजूद नहीं था.

Free Fire को देश में PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite के बैन होने के बाद पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन अब इसे भी भारत में बैन कर दिया गया है. हालांकि, आप इस तरह के दूसरे बैटल रॉयल गेम ट्राई कर सकते हैं, जो आपको Free Fire की कमी महसूस नहीं होने देंगे.

Garena Free Fire के 5 अल्टरनेटिव

चूंकि Free Fire भारत में बैन हो गया है, इसलिए प्लेयर्स अब दूसरे बैटल रॉयल गेम्स को ट्राई कर सकते हैं. यहां आपको कई ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें आपको Free Fire जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. आइए जानते हैं इन गेम्स की डिटेल्स.

Battlegrounds Mobile India

BGMI या Battlegrounds Mobile India एक बैटल रॉयल गेम है, जिसका पब्लिशर Krafton है. यह गेम PUBG Mobile का रिब्रांडेड वर्जन है, जिसे कुछ बदलाव के साथ भारत में लॉन्च किया गया है. साल 2020 में PUBG Mobile के बैन होने के बाद गेम डेवलपर्स ने इसे कुछ बदलाव के साथ भारत में पिछले साल रिलॉन्च किया है.

Fortnite Mobile

अगर आप बैटल रॉयल गेम खेलते हैं, तो Fortnite Mobile के नाम से परिचित होंगे. इस गेम की खास बात है कि इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिलता है. यानी मोबाइल प्लेयर्स कंसोल और पीसी प्लेयर्स के साथ मिलकर इस गेम का आनंद उठा सकते हैं.

PUBG: New State

पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद यह Krafton का दूसरा गेम है, जिसे भारत में लॉन्च किया गया है. PUBG New State में यूजर्स को साल 2051 का एक्सपीरियंस मिलता है. इसमें फ्यूचर के वेपन और गाड़ियां देखने को मिलती हैं. हाल में ही गेम का नाम PUBG New State से बदलकर New State Mobile किया गया है.

Call of Duty Mobile

COD या कॉल ऑफ ड्यूटी एक बेहतरीन बैटल रॉयल गेम है. इसे Activision ने Tencent के साथ मिलकर तैयार किया है. लॉन्चिंग के पहले हफ्ते में ही इस गेम को 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किया गया है. इसमें भी आपको बैटल रॉयल गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा.

Pixel's Unknown Battle Ground

इस गेम का नाम काफी हद तक PUBG की तरह है. Google Play Store पर इस गेम को 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका है. इस गेम में यूजर्स को पिक्सलेटेड कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो काफी हद तक Lego जैसे लगते हैं.