Facebook के एंड्रॉयड ऐप में आया डार्क मोड का सपोर्ट, ऐसे करें एक्टिवेट

पॉपुलर ऐप Facebook के एंड्रॉयड वर्जन में डार्क मोड दिया जा रहा है. कंपनी ने iOS और Android ऐप के लिए डार्क मोड की टेस्टिंग काफ़ी पहले ही शुरू कर दी थी.

ग़ौरतलब है कि फ़ेसबुक के iOS ऐप के लिए भी डार्क मोड आ चुका है, लेकिन कंपनी ने अभी इसे सिर्फ़ कुछ यूज़र्स को ही दिया है. यानी इसका पब्लिक रोल आउट अभी बाक़ी है.

पॉपुलर टिप्स्टर Jane Manchun Wong ने एक ट्वीट में फ़ेसबुक ऐप के डार्क मोड का एक छोटा वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने इसे फ़ेसबुक के साथ मिल कर जारी ट्विटर पर पोस्ट किया है.

ग़ौरतलब है कि फ़ेसबुक का डार्क मोड फ़ीचर Faebook के वेब इंटरफ़ेस के लिए पहले ही आ चुका है. हाल ही में फ़ेसबुक वेब का लेआउट भी चेंज किया गया है और इसमें भी डार्क मोड काम करता है.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP