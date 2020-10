Facebook पर घंटों बिताते हैं और इसे कंट्रोल करना है तो इसे जरूर पढ़ें

अगर आपने हाल ही में Social Dillema देखी है तो आपको इतना अंदाज़ा हो चुका होगा कि सोशल मीडिया ऐप्स किस तरह से आपको ऐडिक्टेड बना देते हैं.

‘Facebook इस तरह से काम करता है कि दर्द भी देंगे और दवा भी’. बहरहाल सोशल मीडिया ऐडिक्शन बिना Social Dillema देखे भी आप समझ ही सकते हैं.

फ़ेसबुक इस समय का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म है. मुमकिन है आप फ़ेसबुक यूज करते होंगे. ये भी मुमकिन है कि आप फ़ेसबुक पर वीडियो और पोस्ट देखने में घंटो बिता देते होंगे.

आपका ज्यादा टाइम स्पेंड यानी फेसबुक की ज्यादा कमाई

फ़ेसबुक का ऐल्गोरिद्म ही ऐसा है कि ये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समय माँगता है. जितना समय आप फ़ेसबुक पर बिताएँगे उतनी ज़्यादा कमाई कंपनी को होगी.

हालाँकि फ़ेसबुक आपसे ये भी कहता है कि आप चाहें तो फ़ेसबुक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और इसके लिए ऐप में ऐसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं.

ये फ़ीचर नया तो नहीं है, लेकिन ये आपके काफ़ी काम का साबित हो सकता है. ख़ास कर तब जब आप फ़ेसबुक पर ज़्यादा समय बिताते हैं.

Your Time On Facebook Feature - ऐसे करें यूज

Facebook ऐप में Your time on Facebook नाम का एक सेक्शन है. फेसबुक ऐप के Settings & Privacy ऑप्शन में जा कर ये ऐक्सेस कर सकते हैं.

इसके तहत मोटे तौर पर आपको चार फीचर्स मिलते हैं.

See your time - इस फीचर में जा कर आप ग्राफ के जरिए ये देख सकते हैं कि आपने फेसबुक पर दिन भर में कितने घंटे बिताए हैं.

यहाँ आपको हर दिन का फ़ेसबुक यूज करने के घंटे दिखेंगे, ऐवरेज दिेखेगा और ये भी दिखेगा कि दिन और रात के मुक़ाबले आप फ़ेसबुक ऐप कब ज़्यादा यूज करते हैं.

यहाँ आप ये भी देख सकेंगे कि दिन रात में कितने बार आपने फ़ेसबुक ऐप ओपन किया है.

Quit Mode - इस फ़ीचर में जा कर आप Quit Mode एनेबल कर सकते हैं. यहाँ टाइमिंग सेट कर सकते हैं. Quit Mode एनेबल करने पर आपको पुश नोटिफिकेशन्स नहीं मिलेंगे.

अगर आपको शेड्यूल नहीं करना है तो भी डायरेक्ट Quit Mode एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं.

Daily time reminder इसी के अंदर मिलता है. यहां आप ये सेट कर सकते हैं कि कितने घंटे तक फेसबुक ऐप यूज करने के बाद आपको रिमाइंड दिया जाए.

Get more from your time - यहां जा कर आप न्यूज फीड प्रेफ्रेंस सेट कर सकते हैं. लोगों के पोस्ट अनफॉलो कर सकते हैं ताकि न्यूज फीड में उनके पोस्ट न दिखें.

Control your notification - इस सेटिंग्स में जा कर आप पुश नोटिफिकेशन को ऑफ-ऑन करने के साथ ही ये तय कर सकते हैं कि किस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिले.

यानी आप यहाँ से 8 घंटे तक नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं. इसके अलावा कमेंट्स, टैग्स, रिमाइंडर्स और अप्डेट्स जैसे नोटिफिकेशन को भी ऑफ या ऑन कर पाएँगे.