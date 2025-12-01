scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिवोन जिलिस... न्यूरालिंक की डायरेक्टर, AI प्रोफेशनल, मस्क ने अपने इंडियन पार्टनर के बारे में क्या बताया

एलन मस्क ने पहली बार माना है कि उनकी एक पार्टनर भारतीय मूल की है. ये नाम है 38 साल की शिवोन जिलिस. मस्क और शिवोन के रिश्ते दुनिया में सार्वजनिक तो थे, लेकिन मस्क ने पहली बार बताया कि शिवोन जिलिस का इंडियन लिंक है. शिवोन जिलिस के बारे में मस्क ने कहा है कि उनकी परवरिश भले ही भारत में नहीं हुई है लेकिन ये रिश्ता पुरखों से जुड़ा हुआ है.

Advertisement
X
मस्क की पार्टनर शिवोन न्यूरालिंक की स्पेशल डायरेक्टर हैं. (Photo: X/@afpost)
मस्क की पार्टनर शिवोन न्यूरालिंक की स्पेशल डायरेक्टर हैं. (Photo: X/@afpost)

टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एलॉन मस्क ने कहा है कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस भारतीय मूल की हैं और उनके एक बेटे के नाम में शेखर जुड़ा है. मस्क ने कहा कि ये नाम इंडियन-अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में है.

ज़ेरोधा के को-फ़ाउंडर निखिल कामथ के पॉडकास्ट पीपल बाय WTF पर बात करते हुए मस्क ने जिलिस के बैकग्राउंड और उनके परिवार के बारे में बताया. ये इंटरव्यू एक्स पर वायरल है और इसे कुछ ही घंटों में 50 लाख लोग देख चुके हैं.

मस्क ने शो में कहा, "मुझे पक्का नहीं पता कि आप यह जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरी पार्टनर शिवॉन आधी इंडियन हैं." उन्होंने आगे कहा, "उनसे मेरा एक बेटा है, उसका मिडिल नेम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर है."

सम्बंधित ख़बरें

एलन मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर और न्यूरालिंक की अधिकारी शिवोन जिलिस भारतीय मूल की हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके एक बेटे का मध्य नाम शेखर है. (Photo: Screengrab from YT/Nikhil Kamath)
एलॉन मस्क ने बेटे का नाम रखा 'शेखर', पार्टनर की भारतीय विरासत का भी किया खुलासा 
Elon Musk on Nikhil Kamath podcast
'भारतीय टैलेंट से अमेरिका का बड़ा फायदा...', निखिल कामथ के पॉडकास्ट में बोले एलॉन मस्क 
Elon musk and Nikhil Kamath
हाथ में कॉफी मग, जोरदार ठहाके... एलन मस्क के साथ निखिल कामथ का Video वायरल 
Nikhil Kamath With Elon Musk
एलन मस्क के साथ निखिल कामथ, दिखाई अगले पॉडकास्ट की झलक, Video Viral 
X platform
Elon Musk के प्लेटफॉर्म पर खास ऑफर, सिर्फ 89 में मिल रही ये महंगी सर्विस  

भारतीय-अमेरिकी एस्ट्रोफिजिसिस्ट चंद्रशेखर को तारों की बनावट और विकास को समझाने के लिए 1983 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था.

कौन है शिवोन जिलिस?

ज़िलिस लंबे समय से टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल हैं. वह 2017 में न्यूरालिंक में शामिल हुईं और अभी कंपनी की ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर हैं. न्यूरालिंक ऐसे चिप्स बना रही है जन्हें इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट किया जा सकेगा.

Advertisement

यूएसए टुडे के मुताबिक ज़िलिस कनाडा के ओंटारियो में पली-बढ़ीं और उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई की, जहां वह आइस हॉकी टीम में गोलकीपर के तौर पर भी खेलीं. बाद में उन्होंने ब्लूमबर्ग बीटा में वेंचर कैपिटल में जाने से पहले IBM और ब्लूमबर्ग में इंटरनल वेंचर्स और स्टार्ट-अप पार्टनरशिप पर काम किया. 

द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में जब वह OpenAI में शामिल हुईं तो उन्होंने अपना फोकस सीधे AI पर कर लिया. आखिरकार, 2023 में पद छोड़ने से पहले वह इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की सबसे कम उम्र की सदस्य बन गईं.

AI पर कैनेडियन अंडरग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस में जिलिस ने न्यूरालिंक को "मेरी जिंदगी में अब तक की सबसे मुश्किल लेकिन दिलचस्प चीज" बताया.

मस्क और जिलिस की जिंदगी में 2021 में चुपचाप जुड़वां बच्चे स्ट्राइडर और एज़्योर आए. उनकी बेटी अर्काडिया का जन्म फरवरी 2024 में हुआ, और ज़िलिस ने बाद में चौथे बच्चे, सेल्डन लाइकर्गस के आने की पुष्टि की. मस्क के अलग-अलग पार्टनर्स से कई और बच्चे हैं. 

मस्क की पार्टनर शिवोन जिलिस भारत से कैसे जुड़ी हैं?

इस पोडकास्ट में जब एलॉन मस्क से पूछा गया कि क्या शिवोन जिलिस कभी भारत में रही हैं, तो मस्क ने कहा कि भारत से उनका रिश्ता परवरिश पर आधारित न होकर पुरखों का है.

Advertisement

मस्क ने कहा, "वह कनाडा में पली-बढ़ीं. जब वह बच्ची थीं, तो उन्हें गोद दे दिया गया था. मुझे लगता है कि उनके पिता यूनिवर्सिटी में एक एक्सचेंज स्टूडेंट थे या कुछ ऐसा ही."

उन्होंने कहा, "मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि यह एक ऐसी बात थी, जहां मुझे नहीं पता, उसे गोद लेने के लिए दे दिया गया था. लेकिन वह कनाडा में पली-बढ़ी."

मस्क ने उनके बायोलॉजिकल परिवार के बारे में और जानकारी नहीं दी और जोर देकर कहा कि उन्हें पूरी कहानी नहीं पता. 

2022 में दुनिया के सामने आए रिश्ते

मस्क और जिलिस की जिंदगी में 2021 हलचलों का साल रहा है. बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार जिलिस ने अगस्त 2021 में टेक्सास के ऑस्टिन में एक गेटेड कम्युनिटी में एक घर खरीदा. रियल एस्टेट वेबसाइट बताते हैं कि इस घर की कीमत 4 मिलियन डॉलर से अधिक है.

38 वर्ष की शिवोन जिलिस और एलॉन मस्क के रिश्ते 2022 में दुनिया के सामने आए थे. 2021 में इन्हें ट्विंस हुआ. 2024 में इन्हें तीसरा बच्चा हुआ. 

एलन मस्क के बायोग्राफर वाल्टर आइजैकसन ने सितंबर 2023 में ज़िलिस के साथ मस्क के रिश्ते की एक झलक शेयर की थी. 

आइजैकसन ने टेस्ला के CEO की बायोग्राफी में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उनके जुड़वां बच्चे, जो उस समय 16 महीने के थे, दोनों की गोद में बैठे थे. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement