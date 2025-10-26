ना गैस लगेगी, ना जलने की चिंता, ऐसे खुद खाना बनाता है ये कुकर, कई घंटों तक रखता है गर्म

खाना बनाना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है. कई बार खाना बनाते-बनाते वह जल जाता है और इसके लिए LPG या PNG गैस की जरूरत होती है. आज आपको एक खास बर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको एक सिंपल कुकिंग प्रोवाइड कराएगा.

आज आपको इलेक्ट्रिक कुकर के बारे में बताने जा रहे हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं. इनमें आप चावल के अलावा और भी फूड आइटम तैयार कर सकते हैं. अलग-अलग इलेक्ट्रिक कुकर में कई खास ऑप्शन होते हैं.

1299 रुपये की शुरुआती कीमत

ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में राइस कुकर के कई ऑप्शन मौजूद हैं. यहां आपको 1299 रुपये की शुरुआती कीमत में राइस कुकर खरीदने को मिल जाते हैं. हालांकि ज्यादा फीचर्स और ज्यादा रेसिपी वाले ऑप्शन के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे.

Prestige का कुकर भी मौजूद

1949 रुपये में मिलने वाला Prestige PRWO 1.8 लीटर का राइस कुकर मिलता है. कंपनी ने बताया है कि इसमें इडली, ढोकला, वेजीटेबल राइस, बिरयानी, मोमो और चावल को उबाला जा सकता है.

बाजार मे ढेरों ऑप्शन मौजूद

मार्केट में अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में आने वाले राइस कुकर आते हैं. इन्हें बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल किया जा सकता है. कई इनमें ऑटो ऑफ का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से इनके अंदर खाना जलता नहीं है.

राइस कुकर क्या होता है?

राइस कुकर, असल में बिजली से चलने वाला एक किचन एप्लाइसेंस है. इसे खास तौर पर चावल पकाने के लिए तैयार किया गया है. यह चावल पकाने या अन्य फूड आइटम को पकाने की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक करता है.

ऐसे काम करता है राइस कुकर

राइस कुकर में चावल और पानी को मापकर कुकर के बर्तन में डाला जाता है. इसके बाद कुकर को ऑन करना होता है, जिसके बाद यह पानी को उबालता है. इसके बाद भाप और गर्मी में चावल को पकाता है.

इलेक्ट्रिक कुकर में थर्मोस्टेट

इलेक्ट्रिक कुकर में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है. जब कुकर के अंदर का सारा पानी खत्म हो जाता है और बर्तन का टेंप्रेचर पानी के उबलने से बिंदू से भी ऊपर पहुंचता है तो सिस्टम कुकर के पकने की प्रक्रिया को ऑफ कर देता है. इसके बाद खाने को गर्म रखने का मोड ऑन हो जाता है.

