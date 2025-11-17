scorecardresearch
 

खुद FD तोड़ी और खाली किए बैंक अकाउंट, ठगों ने ऐसे बनाया शिकार, निकाल लिए 31.83 करोड़ रुपये

साइबर ठगी का एक नया केस सामने आया है, जहां एक 58 साल की महिला को साइबर ठगों ने शिकार बनाया है. उसके बैंक अकाउंट से 31 करोड़ रुपये उड़ा लिए हैं. महिला को साइबर ठगों ने गिरफ्तारी तक की फर्जी धमकी दे डाली, जिसके बाद महिला डर गई. इसके बाद उन्होंने FD और सेविंग अकाउंट आदि खाली करके 31 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.

महिला को साइबर ठगों ने गिरफ्तारी के नाम से डराया. (Photo: AI Generated)
महिला को साइबर ठगों ने गिरफ्तारी के नाम से डराया. (Photo: AI Generated)

साइबर ठगी का एक खतरनाक मामला सामने आया है, जहां विक्टिम महिला के साथ 31.83 करोड़ रुपये की ठगी हुई है. साइबर ठगों ने विक्टिम की आंखों में धूल झोंकने के लिए फेक पार्सल का झांसा दिया. अब इस पुलिस इस मामले को दर्ज कर चुकी है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में रहने वाली 58 साल की महिला को एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को जानी-मानी कुरियर कंपनी का इंप्लॉय बताया. इसके बाद उसने बताया कि एक पार्सल को जब्त किया है, जिसमें तीन क्रेडिट कार्ड, संदिग्ध पदार्थ और पासपोर्ट शामिल हैं. 

कहा- मुंबई में जब्त किया पार्सल

जब्त किए गए कुरियर बॉक्स का कनेक्शन महिला से बताया, जो कर्नाटक के शहर बेंगलुरू में रहती हैं. साइबर ठगों ने बताया इस बॉक्स को मुंबई में जब्त किया. इसके बाद विक्टिम महिला ने बताया कि उस बॉक्स के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है. 

साइबर ठगों ने CBI बनकर किया कॉल 

इसके बाद महिला कुछ सोच पाती उससे पहले महिला के पास एक और कॉल आया, जिसने खुद को CBI अफसर बताया और वह साइबर ठग था. इसके बाद विक्टिम को डराया, धमकाया और गिरफ्तारी तक की धमकी दे डाली. 

विक्टिम से वेरिफिकेशन्स के नाम पर की ठगी 

इसके बाद विक्टिम से वेरिफिकेशन्स के नाम पर अपने बैंक अकाउंट के रुपये एक अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा. इसके बाद विक्टिम को भरोसा दिलाया गया कि वेरिफिकेशन्स के बाद ये रकम वापस कर दी जाएगी. 

फर्जी वादे पर महिला ने भरोसा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य सेविंग को मिलाकर टोटल 31.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. ये रकम अलग-अलग 187 ट्रांजैक्शन में शेयर की गई. 

साइबर ठगों से बचाव

साइबर ठगों से बचाव के लिए जरूरी है कि अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स पर कभी भी यकीन ना करें. एक बार उसको क्रॉस चेक करें. 

आपके पास भी CBI के नाम का इस्तेमाल करके साइबर ठग कॉल करते हैं, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है. इसके बाद समझदारी से उनकी बातों को सुने और उनसे आईडी आदि मांग सकते हैं. बचाव के लिए करीबी पुलिस स्टेशन पर भी संपर्क कर सकते हैं. 

