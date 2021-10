फेमस प्लेयर Mortal की पहली कमाई सुनकर रह जाएंगे हैरान! गेमिंग में ऐसे बनेगा करियर

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2021) में एक थीम #ABETTERNORMAL रखी गई. इसके King Kong: The multi-billion-dollar world of gaming. And why India is still playing catch-up सेशन में गेमिंग पर चर्चा की गई.

Mortal (Naman Mathur) | Esports Athlete. (Photo/India Today)