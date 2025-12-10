2026 में इन फोन्स का होगा मार्केट में दबदबा, बढ़ रही लोगों में दीवानगी

फोल्डेबल स्मार्टफोन्स दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं. ये कहना है कि IDC की लेटेस्ट रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक 2026 में फोल्डेबल फोन्स की मांग की जबरदस्त ग्रोथ आएगी. अगले साल यानी 2026 में सैमसंग और ऐपल दोनों कंपनियों के नए फोल्डेबल फोन्स का लोगों को इंतजार रहेगा. सैमसंग का ट्राईफोल्ड और ऐपल का पहला फोल्ड 2026 में लॉन्च हो सकता है.

दुनिया भर में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ रही है. IDC का अनुमान है कि साल 2025 में पिछले साल के मुकाबले 10 परसेंट की ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिलेगी. फोल्डेबल स्मार्टफोन का शिपमेंट साल 2025 में 2.06 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच सकता है.

बढ़ रही है फोल्डेबल फोन्स की डिमांड

फर्म का मानना है कि ग्रोथ के मामले में फोल्डेबल फोन्स ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट से आगे निकल जाएंगे. IDC के लेटेस्ट आउटलुक के मुताबिक ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में फोल्डेबल फोन्स की अच्छी डिमांड है. खासकर अपकमिंग फोल्डेबल फोन्स में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी है.

आने वाले दिनों में सैमसंग अपना ट्राईफोल्ड ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेगा, जबकि ऐपल के फोल्डिंग फोन्स की भी चर्चा हो रही है. दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च होंगे. फोल्डेबल फोन जिस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर्र्स के लिए कमाई का नया जरिया बन रहे हैं.

रिसर्च फर्म की मानें, तो साल 2029 तक ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी 10 परसेंट तक पहुंच जाएगी. IDC का अनुमान है कि साल 2026 में इस सेगमेंट से तेजी आएगी और ऐसे फोन्स का शिपमेंट 2025 के मुकाबले 30 परसेंट तक बढ़ेगा.

सैमसंग और ऐपल लॉन्च कर सकते हैं अपने फोन

इस ग्रोथ में अपकमिंग लॉन्चेज का बड़ा रोल होगा, जिसमें Samsung Galaxy Z TriFold की बड़ी भूमिका होगी. ये फोन 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा. इसके साथ ही ऐपल अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी 2026 में लॉन्च कर सकता है. ये साल की दूसरी छमाही में लॉन्च हो सकता है.

वहीं चीनी मार्केट में Huawei के फोल्डेबल फोन्स भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. ये डिवाइसेस Android के बजाय HarmonyOS Next के साथ आते हैं. रिसर्च फर्म का मानना है कि ऐपल फोल्डेबल फोन लॉन्च करने के पहले साल में ही इस कैटेगरी में 22 परसेंट हिस्सेदारी हासिल कर सकता है.

ऐपल के फोल्डेबल स्मार्टफोन की ऐवरेज कॉस्ट 2,400 डॉलर (लगभग 2,15,700 रुपये) हो सकती है. हालांकि, वॉल्यूम के मामले में ये फोन्स सीमित होंगे, लेकिन वैल्यू के मामले में ये काफी आगे होंगे. फोल्डेबल फोन्स की औसत कीमत सामान्य स्मार्टफोन्स के मुकाबले तीन गुना होगी.

