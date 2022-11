iPhone 14 पर भारी छूट, Amazon या Flipkart नहीं, JioMart पर मिल रहा है डिस्काउंट

Apple ने iPhone 14 सीरीज को Far Out इवेंट में पेश किया था. iPhone 14 सीरीज को सितंबर में पेश किया गया था. इस सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं. iPhone 14 पर अब भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.

iPhone 14 के बेस मॉडल को 79,900 रुपये में लॉन्च किया गया है. लेकिन, अब आपको इसको भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं. इस फोन को ऐमेजॉन या फ्लिपकार्ट नहीं बल्कि JioMart पर छूट के साथ लिस्ट किया गया है.

इस फोन को JioMart की ऑफिशियल वेबसाइट पर 77,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. कस्टमर्स को HDFC Bank क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन के साथ 5,000 रुपये का एडिशनल कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है.

iPhone 14 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

iPhone 14 में 6.1-इंच की Super Retina XDR OLED स्क्रीन दी गई है. इस फोन में 460 पिक्सल डेंसिटी पर इंच दी गई है, इसका रिफ्रेश रेट 60Hz का है. फोन के रियर में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

इसका प्राइमरी कैमरा 12-मेगापिक्सल का है. इसके साथ 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर भी दिया गया है. फोन के फ्रंट में वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए 12-मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है. इसमें A15 Bionic चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है.

इस स्मार्टफोन को पर्पल, ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट और प्रोडक्ट रेड कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. ये लेटेस्ट iOS 16 पर काम करता है. इसमें सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी और दूसरे फीचर्स दिए गए हैं.