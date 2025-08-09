scorecardresearch
 

Feedback

रक्षाबंधन गिफ्ट पर लगा सकेंगे फेवरेट फोटो, Amazon पर मिल रहे बंपर ऑफर

Amazon इस Raksha Bandhan पर डिजिटल गिफ्ट कार्ड को कस्टमाइज करने की सुविधा दे रहा है. इसकी मदद से आप खुद का फोटो या फिर कोई पसंदीदा इमेज लगा सकते हैं. ये सुविधा आपके Digital Gift Card को नया लुक देगी. इस दौरान ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने The Raksha Bandhan Store नाम से पेज तैयार किया है, जिसपर गिफ्ट्स से लेकर राखी और स्मार्टफोन तक पर डिस्काउंट मिल रहा है.

Advertisement
X
Amazon पर रक्षाबंधन पर मिल रही स्पेशल डील. (Photo: AI Generated)
Amazon पर रक्षाबंधन पर मिल रही स्पेशल डील. (Photo: AI Generated)

Amazon ने रक्षाबंधन को लेकर बड़ी तैयारी की है, जहां यूजर्स e-Gift Cards पर अपनी पसंद का फोटो या कोई दूसरी तस्वीर लगा सकेंगे. इसके लिए Amazon India ने Rakha Bandhan के लिए डेडिकेटेड पेज तैयार किया है, जिसका नाम The Raksha Bandhan Store को अनवील किया है. 

रक्षाबंधन पर इस्तेमाल होने वाले सामान को एक ही जगह से ऑर्डर कर सकेंगे. यहां आपको राखी, मिठाई, गिफ्ट, कार्ड, बैग और स्मार्टफोन भी अच्छी डील्स के साथ लिस्टेड मिलेंगे. अगर कोई शख्स रक्षाबंधन पर गिफ्ट के रूप में स्मार्टफोन देना चाहते हैं. तो वह इस डील्स का फायदा उठा सकते हैं. 

प्रीमियम पैकिंग और कस्टमाइज ग्रीटिंग कार्ड का ऑप्शन

सम्बंधित ख़बरें

Realme 15 Pro 5G
चीनी कंपनी ने लॉन्च किए दो नए 5G फोन्स, मिलेगी 7000mAh की बैटरी 
Vivo X200 FE and Vivo X Fold 5 launch
Vivo X Fold 5 लॉन्च, नॉर्मल फोन से भी पतला है ये फोल्ड, X200 FE भी आया 
AI+ Phone
भारत में आ गया सबसे सस्ता AI स्मार्टफोन, 4,999 में मिल रहे 10,000 रुपये वाले फोन के फीचर्स  
AI+ Phone
भारत में आ गया सबसे सस्ता AI स्मार्टफोन, 4,999 में मिल रहे 10,000 रुपये वाले फोन के फीचर्स  
OnePlus Tab Lite
OnePlus ने लॉन्च किया सस्ता टैबलेट, SIM भी लगा सकते हैं आप 

Amazon ने शेयर की गई जानकारी में बताया है कि Raksha Bandhan के सामान के लिए प्रीमियम पैकिंग, कस्टमाइज ग्रीटिंग कार्ड और शानदार बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने से पहले जरूर देखें ये लिस्ट, बेस्ट फीचर्स से लैस हैं ये फोन्स

सीड्स पेपर का होगा यूज 

Amazon ने रक्षाबंधन के दौरान इस्तेमाल होने वाले ग्रीटिंग कार्ड में बीज वाले पेपर का यूज किया है. जब इस पेपर को मिट्टी में डाल देंगे तो वह बीच अंकुरित होकर पौधा बन जाएगा. 

Advertisement

मिलेगा 10 परसेंट का बैंक ऑफर्स 

The Raksha Bandhan Store पर 10 परसेंट का बैंक डिस्काउंट भी लिस्टेड किया है. SBI Card यूज करने पर 10 परसेंट का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 5,230 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. 

OnePlus 13R पर डिस्काउंट 

OnePlus 13R में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट का यूज किया है. इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अंदर Sony LYT-700 50MP का कैमरा दिया है. इस हैंडसेट को Amazon से 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: कैसा है Samsung Galaxy Fold 7 फोल्डेबल स्मार्टफोन का यूजर एक्सपीर‍ियंस? देखें Review

कई और गैजेट अवेलेबल

The Raksha Bandhan Store पर कई और गैजेट भी मौजूद हैं, जो आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं. इसमें इयरबड्स, नेकबैंड, पावरबैंक और चार्जर आदि को खरीदा जा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement