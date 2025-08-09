रक्षाबंधन गिफ्ट पर लगा सकेंगे फेवरेट फोटो, Amazon पर मिल रहे बंपर ऑफर

Amazon ने रक्षाबंधन को लेकर बड़ी तैयारी की है, जहां यूजर्स e-Gift Cards पर अपनी पसंद का फोटो या कोई दूसरी तस्वीर लगा सकेंगे. इसके लिए Amazon India ने Rakha Bandhan के लिए डेडिकेटेड पेज तैयार किया है, जिसका नाम The Raksha Bandhan Store को अनवील किया है.

रक्षाबंधन पर इस्तेमाल होने वाले सामान को एक ही जगह से ऑर्डर कर सकेंगे. यहां आपको राखी, मिठाई, गिफ्ट, कार्ड, बैग और स्मार्टफोन भी अच्छी डील्स के साथ लिस्टेड मिलेंगे. अगर कोई शख्स रक्षाबंधन पर गिफ्ट के रूप में स्मार्टफोन देना चाहते हैं. तो वह इस डील्स का फायदा उठा सकते हैं.

प्रीमियम पैकिंग और कस्टमाइज ग्रीटिंग कार्ड का ऑप्शन

Amazon ने शेयर की गई जानकारी में बताया है कि Raksha Bandhan के सामान के लिए प्रीमियम पैकिंग, कस्टमाइज ग्रीटिंग कार्ड और शानदार बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकता है.

सीड्स पेपर का होगा यूज

Amazon ने रक्षाबंधन के दौरान इस्तेमाल होने वाले ग्रीटिंग कार्ड में बीज वाले पेपर का यूज किया है. जब इस पेपर को मिट्टी में डाल देंगे तो वह बीच अंकुरित होकर पौधा बन जाएगा.

मिलेगा 10 परसेंट का बैंक ऑफर्स

The Raksha Bandhan Store पर 10 परसेंट का बैंक डिस्काउंट भी लिस्टेड किया है. SBI Card यूज करने पर 10 परसेंट का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 5,230 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा.

OnePlus 13R पर डिस्काउंट

OnePlus 13R में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट का यूज किया है. इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अंदर Sony LYT-700 50MP का कैमरा दिया है. इस हैंडसेट को Amazon से 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

कई और गैजेट अवेलेबल

The Raksha Bandhan Store पर कई और गैजेट भी मौजूद हैं, जो आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं. इसमें इयरबड्स, नेकबैंड, पावरबैंक और चार्जर आदि को खरीदा जा सकता है.

