scorecardresearch
 

Feedback

iPhone 16 को आधी कीमत पर खरीदने का मौका, सिर्फ कुछ ही दिन मिलेगा ये ऑफर

iPhone 16 पर कई ऑफर्स मिल रहे हैं. इसे ऐपल ने पिछले साल लॉन्च किया था और इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है.

Advertisement
X
iPhone 16 (Photo: ITG)
iPhone 16 (Photo: ITG)

नए iPhone मॉडल्स लॉन्च होने के बाद से पुराने iPhone सस्ते होने लगते हैं. iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च के बाद भी कई आईफ़ोन सस्ते हुए हैं. iPhone 16 की बात करें तो आप इसे 40 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं. 

दरअसल क्रोमा ने ब्लैक फ्राइडे सेल का ऐलान किया है. इस सेल के दौरान iPhone 16 को 40 हज़ार रुपये में खरीदा जा सकता है. इस फ़ोन की क़ीमत वैसे 66,490 रुपये है. हालांकि ये फ़ोन 80 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ था.

क्रोमा की तरफ़ से फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा कस्मटर्स को एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. क्रोमा के मुताबिक़ तमाम ऑफर्स मिला कर iPhone 16 को कस्टमर्स 40 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Hikawa Phone Grip
Apple ने लॉन्च किया 6400 रुपये का मोबाइल स्टैंड, क्या है इसमें खास 
Apple iPhone 16e
Apple की बड़ी तैयारी, लॉन्च करेगा सस्ता मैकबुक, iPhone और iPad 
iPhone 15
iPhone 13 से 17 Pro Max तक पर डिस्काउंट, शुरू हुई Black Friday Sale  
John ternus Apple
कौन हैं John Ternus? जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं Apple CEO  
Apple CEO Tim Cook/Reuters
Apple से होगी टिम कुक की विदाई? कंपनी चुनने वाली है नया CEO 

ग़ौरतलब है कि क्रोमा का ये ब्लैक फ़्राइडे सेल ऑफ़र 30 नवंबर तक के लिए ही है. ऐपल के iPhone 16 की बात करें तो इसे कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किया था. इस फ़ोन में दो रियर कैमरे दिए गए हैं जो 48 मेगापिक्सल के हैं. 

iPhone 16 में A18 चिपसेट दिया गया है इसके अलावा इसमें दो रियर कैमरा सेटअप है. इस आईफोन में एक लेंस 48 मेगापिक्सल का है, जबकि दूसरा 12 मेगापिक्सल का है. हालांकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है जो प्रो मॉडल्स में मिलता है. 

Advertisement

iPhone 16 की बैटरी 3561mAh की है और इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. स्क्रीन साइज 6.1 इंच की है और ओलेड पैनल है. इस फ़ोन में 60Hz रिफ़्रेश रेट का सपोर्ट है. 

iPhone 16 एक वेल बिल्ट फ़ोन है और ज्यादा पुराना नहीं हुआ है. अगर ये आप 40000 रुपये में ख़रीद पाते हैं तो ये एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है. क्योंकि इस फ़ोन में कई सालों तक Apple का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलता रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement