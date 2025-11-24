iPhone 16 को आधी कीमत पर खरीदने का मौका, सिर्फ कुछ ही दिन मिलेगा ये ऑफर

नए iPhone मॉडल्स लॉन्च होने के बाद से पुराने iPhone सस्ते होने लगते हैं. iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च के बाद भी कई आईफ़ोन सस्ते हुए हैं. iPhone 16 की बात करें तो आप इसे 40 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं.

और पढ़ें

दरअसल क्रोमा ने ब्लैक फ्राइडे सेल का ऐलान किया है. इस सेल के दौरान iPhone 16 को 40 हज़ार रुपये में खरीदा जा सकता है. इस फ़ोन की क़ीमत वैसे 66,490 रुपये है. हालांकि ये फ़ोन 80 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ था.

क्रोमा की तरफ़ से फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा कस्मटर्स को एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. क्रोमा के मुताबिक़ तमाम ऑफर्स मिला कर iPhone 16 को कस्टमर्स 40 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं.

ग़ौरतलब है कि क्रोमा का ये ब्लैक फ़्राइडे सेल ऑफ़र 30 नवंबर तक के लिए ही है. ऐपल के iPhone 16 की बात करें तो इसे कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किया था. इस फ़ोन में दो रियर कैमरे दिए गए हैं जो 48 मेगापिक्सल के हैं.

iPhone 16 में A18 चिपसेट दिया गया है इसके अलावा इसमें दो रियर कैमरा सेटअप है. इस आईफोन में एक लेंस 48 मेगापिक्सल का है, जबकि दूसरा 12 मेगापिक्सल का है. हालांकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है जो प्रो मॉडल्स में मिलता है.

Advertisement

iPhone 16 की बैटरी 3561mAh की है और इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. स्क्रीन साइज 6.1 इंच की है और ओलेड पैनल है. इस फ़ोन में 60Hz रिफ़्रेश रेट का सपोर्ट है.

iPhone 16 एक वेल बिल्ट फ़ोन है और ज्यादा पुराना नहीं हुआ है. अगर ये आप 40000 रुपये में ख़रीद पाते हैं तो ये एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है. क्योंकि इस फ़ोन में कई सालों तक Apple का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलता रहेगा.

---- समाप्त ----