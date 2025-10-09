scorecardresearch
 

Amazon ने किया दिवाली सेल का ऐलान, सस्ते में मिलेंगे फोन, TV और बाइक

Amazon Diwali Sale: नया फोन खरीदना हो, बाइक, स्कूटर या फिर स्मार्ट टीवी Amazon Sale का फायदा उठा सकते हैं. इस सेल में फोन और स्मार्ट टीवी के साथ ही स्कूटर और बाइक पर भी डिस्काउंट मिलेगा. आप यहां से होम अप्लायंस को भी डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की दिवाली सेल भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का हिस्सा है.

Amazon की दिवाली सेल में कई प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन डील मिल रही है. (Photo: Unsplash)
Amazon की दिवाली सेल में कई प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन डील मिल रही है. (Photo: Unsplash)

Amazon पर इस वक्त ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस सेल में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नए-नए ऑफर्स जोड़ रहा है. कंपनी ने दिवाली को ध्यान में रखते हुए नए ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. इस सेल का फायदा उठाकर आप स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंस और दूसरे प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. 

कंपनी की मानें, तो सेल का फायदा उठाकर कस्टमर्स 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं. इसमें 30 हजार से ज्यादा नए लॉन्च शामिल हैं. सैमसंग, ऐपल, इंटेल, टाइटन समेत कई ब्रांड्स के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स इस सेल का हिस्सा हैं. सेल में कुछ खास डील्स मिल रही हैं, जिन्हें आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए. 

स्मार्टफोन पर क्या हैं डील्स? 

Amazon Sale में Samsung Galaxy S24 Ultra पर बेहतरीन डील मिल रही है. ये फोन लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये हैंडसेट 73,999 रुपये में मिल रहा है. इस पर बैंक डिस्काउंट भी है. इसके अलावा Galaxy A55 5G को 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं. 

वहीं iPhone 15 पर भी अच्छी डील मिल रही है. ये फोन सेल में 47,999 रुपये में मिल रहा है. वनप्लस के भी फोन्स पर डिस्काउंट है. OnePlus 13R सेल में 36,999 रुपये में मिलेगा. हाल में लॉन्च हुए OnePlus Nord 5 को 30,249 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: GST कट का असर! Amazon सेल में लोगों ने बचाए 260 करोड़, दो दिन में 38 करोड़ विजिट

iQOO Neo 10 5G सेल में 29,999 रुपये में मिल रहा है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं iQOO Z10R को डिस्काउंट के बाद 17,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

सस्ते में मिलेगा टीवी

Xiaomi का 55-inch का स्मार्ट टीवी 32,999 रुपये में मिलेगा. ये ऑफर FX Pro QLED Ultra HD TV पर है. वहीं ब्रांड का 43-inch का स्मार्ट टीवी 24,999 रुपये में मिलेगा. सेल में किचन और होम अप्लायंस पर भी डिस्काउंट है. यहां तक की बाइक पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Flipkart-Amazon के साथ सैमसंग ने भी शुरू की सेल, सस्ती मिल रही महंगी स्मर्टवॉच और स्मार्ट रिंग

स्कूटर और बाइक पर डिस्काउंट 

Amazon Sale में Ather Rizta S इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी ऑफर मिल रहा है. इस स्कूटर को आप 1,04,999 रुपये में खरीद सकते हैं. ये कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली की है. वहीं Hero Xtreme 125R ABS बाइक पर भी ऑफर है. इसे आप 86,755 रुपये की एक्स शोरूम की कीमत पर खरीद सकते हैं. 

