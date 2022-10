Nothing Phone 1 Review: ओवरऑल एक बेहतरीन पैकेज, क्या खुद को साबित कर पाएगा ये ब्रांड?

Nothing Phone 1 Review: उम्मीद है अब तक आपने Nothing Phone 1 के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा. ब्रांड की तरफ से पहला फोन के तौर पर Nothing Phone 1 पेश किया गया था. मैंने इस फोन को लगभग दो हफ्तों तक यूज किया है और इस आधार पर आपको बताते हैं कि ये फोन खरीदने लायक है या नहीं.

Nothing Phone 1/ Photo: Munzir