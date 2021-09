Pixel Buds A Review: भारत में गूगल का पहला इयरबड्स, उम्मीद पर खरा या फेल?

गूगल ने भारत में भले ही अपने लेटेस्ट Pixel स्मार्टफोन्स न लॉन्च किए हों, लेकिन कंपनी ने हाल ही में भारत में अपने इयरबड्स लॉन्च किए हैं. Pixel Buds A कंपनी के बजट सेग्मेंट के इयरबड्स हैं. भारत में इनकी कीमत लगभग 10 हजार रुपये है.

Pixel Buds A के इस रिव्यू में हम जानेंगे ये इयरबड्स कैसा परफॉर्म करते हैं और अगर आप इन्हें खरीदेंगे तो ये आपके लिए कैसा होगा.

Pixel Buds A का डिजाइन बाजार में मिलने वाले दूसरे एवरेज इयरबड्स के मुकाबले अलग है. इयरबड्स के साथ दिया जाने वाला केस एग शेप्ड है और पीछे की तरफ एक पेयरिंग बटन दिया गया है.

भारत में कंपनी ने व्हाइटट वेरिएंट ही लॉन्च किया है, इसलिए जाहिर है मैने इसी वेरिएंट का रिव्यू किया है. केस का लुक और फील प्रीमियम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें स्क्रैच की समस्या आ सकती है.

इयरबड्स की बात करें तो ये हल्के हैं और कानों में आसानी से फिट हो जाते हैं. इयरबड्स कानों में काफी आरामदायक लगते हैं.

अच्छी बात ये है कि आप इसे पहन कर आराम से वॉक कर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं. इनके गिरने के चांस काफी कम हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि इन बड्स में एक रबर हूक ऐड किया गया है ताकि कानों में अच्छे फिट हो जाएं. हालांकि ये हूक मूवेबल होते तो ज्यादा बेहतर होता.

Pixel Buds A को आप एंड्रॉयड और आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं. लैपटॉप या वॉच से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्टिविटी आसान है और पेयरिंग करने में ज्यादा समय नहीं लगता है. पॉप अप विंडो के जरिए भी आप इसे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं.

कवरेज की बात करें तो एक मिड साइज कमरे में आप कहीं भी लगा कर घूम सकते हैं कनेक्टिविटी ड्रॉप नहीं होगा. बाहर निकलने और 10-20 मीटर के बाद कनेक्टिविटी ड्रॉप होने लगती है.

ऑडियो क्वॉलिटी की बात करें तो इसमें 12mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं. ड्राइवर को आप इयरफोन्स में दिए जाने वाले छोटे लाउडस्पीकर की तरह समझ सकते हैं. बेहतर ड्राइवर यानी बेहतर ऑडियो.

बेस ज्यादा पसंद है तो शायद इस कीमत पर मार्केट में आपको इससे बेहतर बेस वाले इयरबड्स मिल जाएंगे. हालांकि आप सेटिंग्स से Bass Boost ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं, इससे बेस थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा.

क्लैरिटी के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होगी. इसमें दिया गया एडेप्टिव साउंड फीचर आपकी सराउंडिंग्स के हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट कर लेता है. ये शानदार फीचर है और काफी काम का है. उदाहरण के तौर पर एक कमरे से दूसरे कमरे या अलग सराउंडिंग में आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से ये इयरबड्स वॉल्यूम एडजस्ट कर लेते हैं.

कंट्रोल का जहां तक सवाल है तो आप इयरबड्स पर टैप करके नेक्स्ट कर सकते हैं. जेस्चर कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं. यानी आप इयरबड्स पर स्वाइप करके फॉर्वर्ड या बैक नहीं कर सकते हैं. यहां तक की आप इयरबड्स के जरिए ऑडियो कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं.

गूगल असिस्टेंट का फीचर इनबिल्ट है जिसे Hey Google कह कर ऐक्टिवेट कर सकते हैं. एंड्रॉयड के साथ ये फीचर काम करता है, लेकिन ये आईफोन के साथ काम नहीं करता है.

कॉलिंग के दौरान भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई और दिए गए स्पीकर्स शानदार काम करते हैं. आवाज में क्लैरिटी रहती है और आप जिससे बात कर रहे हैं उन्हें भी आपकी आवाज क्लैरिटी के साथ सुनाई देती है.

मैक्स वॉल्यूम के बाद कई इयरबड्स के साथ समस्या होती है ज्यादा ही लाउड हो जाते हैं. लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है. इस हद तक लाउड इयरबड्स आपके कानों के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होंगे.

इन इयरबड्स को आप ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन EQ को लेकर यहां ज्यादा ऑप्शन्स नहीं मिलते हैं. यहां AAC Codec सपोर्ट मिलता है, लेकिन AptX स्ट्रीमिंग की कमी खलती है.

Google Pixel Buds A में ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन नहीं दिया गया है. हालांकि इन इयरबड्स में कई ऐसे फीचर्स हैं जो ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन की तरह ही काम करते हैं.

गूगल के मुताबिक इन इयरबड्स में दिए गए स्पैटियल वेंट्स में इप्रूवमेंट किया गया है ताकि बाहर की आवाज कानों में कम जाए.

पर्सनली मुझे ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन से बेटर ये लगता है. क्योंकि ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन में आस पास की आवाज पूरी तरह आनी बंद हो जाती है, लेकिन Pixel Buds A में ऐसा नहीं है. इन बड्स के साथ ऐसा ही की आस पास शोर बढ़ेगा तो आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बाहर की नॉयज कम सुनाई देगी.

