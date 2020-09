Poco X3 NFC की हुई ग्लोबल लॉन्चिंग, जल्द आएगा भारत, GM ने ट्वीट कर दिए संकेत

Poco X3 NFC की ग्लोबल लॉन्चिंग बीते सोमावर शाम को कर दी गई है. X सीरीज स्मार्टफोन्स में ये कंपनी का नया स्मार्टफोन है. ये इस साल फरवरी में लॉन्च हुए Poco X2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है. Poco X3 NFC की लॉन्चिंग वर्चुअल तरीके से की गई. साथ ही भारत में इसकी लॉन्चिंग के लिए टीजर भी जारी कर दिया गया है.

फिलहाल भारत में इसकी लॉन्चिंग के लिए डेट का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन पोको इंडिया के जनरल मैनेजर सी मनमोहन ने एक ट्वीट के जरिए इशारा किया है कि इसे भारत में उतारा जाएगा. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पोको इंडिया फैन्स! क्या आप चाहते हैं कि हम ये फोन भारत में लॉन्च करें? हमें रिट्वीट कर बताएं.

Poco X3 NFC के 6GB + 64GB वेरिएंट की कीमत EUR 229 (लगभग 19,900 रुपये) और 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत EUR 269 (लगभग 23,400) रखी गई है. ग्राहकों को ये दो कलर ऑप्शन- कोबाल्ट ब्लू और शैडे ग्रे में उपलब्ध होगा.

Great job done @POCOGlobal team. #POCOX3 is an amazing product! 🤩#POCO India fans! Do you want us to launch it in India? Regular price will be €229 = ₹20,000 + taxes.



RT if you want us to launch it in India.



everything you need, nothing you don't. https://t.co/1pjAPfdhz8