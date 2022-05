Nothing Phone 1 कब होगा लॉन्च? Carl Pei ने ट्वीट कर बताया, देगा iPhone को टक्कर

Nothing जल्द ही अपना एंड्रॉयड पर बेस्ड पहला फोन लॉन्च करने वाला है. इस फोन की लॉन्च डेट तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसे लेकर मार्केट में चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं. कंपनी ने कुछ वक्त पहले ही जानकारी दी थी कि उनके पहले फोन का नाम Nothing Phone (1) होगा.

इस फोन का लैंडिंग पेज भी Flipkart पर लाइव हो गया है. यानी स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होगा और आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे. हाल में ब्रांड का लॉन्चर (जिसका नाम Nothing Launcher है) रिलीज हुआ है.

इसे आप सैमसंग और पिक्सल फोन पर ट्राई कर सकते हैं. ये सभी चीजें इशारा कर रही हैं कि Nothing का पहला फोन Nothing Phone (1) जल्द लॉन्च हो सकता है. अब Carl Pei ने एक ट्वीट कर इसकी लॉन्च डेट का भी हिंट दिया है. दरअसल, एक यूजर ने उनसे सवाल किया था कि Nothing Phone (1) कब लॉन्च होगा.

कब लॉन्च होगा Nothing Phone (1)?

इस ट्वीट में रिप्लाई में उन्हें एक क्रिप्टेड मैसेज किया है. उन्होंने '6/9 at 4:20' लिखा. उम्मीद है कि स्मार्टफोन 9 जून को दोपहर 4:20 बजे लॉन्च हो सकता है. हालांकि, स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है. Nothing Phone (1) इस साल की गर्मी में लॉन्च होना है. इसकी जानकारी खुद Carl Pei ने कन्फर्म की है.

6/9 at 4:20 — Carl Pei (@getpeid) May 4, 2022

Nothing Phone (1) के फीचर्स

हाल में ही इस स्मार्टफोन के फीचर्स लीक हुए हैं. Nothing Phone (1) में यूजर्स को 6.43-inch की Full HD+ AMOLED स्क्रीन मिल सकती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आएगी. फोन में Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो Adreno 642 GPU के साथ आएगा.

फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दिया जा सकता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी.

हैंडसेट में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसमें 8MP का सेकेंडरी लेंस और 2MP का तीसरा लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी 32MP का सेल्फी कैमरा दे सकती है. स्मार्टफोन Android 12 के साथ लॉन्च होगा.