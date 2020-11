Micromax ने लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन्स, क़ीमत 6,999 रुपये से शुरू

भारतीय स्मार्टफ़ोन मेकर Micromax वापसी कर चुकी है. एक ऑनलाइन इवेंट में कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं. कंपनी ने मिड रेंज और बजट सेग्मेंट को दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं.

Micromax ने IN सीरीज़ (India) पेश किया है. पहला फ़ोन In Note 1 होगा जो Redmi और Realme को टक्कर देगा. जबकि दूसरा फ़ोन IN 1B है जो एंट्री लेवल सेग्मेंट का होगा.

भारत में इस सेग्मेंट में फ़िलहाल चीनी कंपनियों का क़ब्ज़ा है. ख़ास कर Xiaomi के स्मार्टफोन्स इस सेग्मेंट में काफ़ी बिकते हैं. अब माइक्रोमैक्स के आ जाने से Xiaomi को यहाँ कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है.

Micromax 1N Note 1 की कीमत 10,999 रुपये से शुरू होगी. इस क़ीमत पर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलेगा. 128GB मेमोरी वेरिएंट की क़ीमत 12,999 रुपये रखी गई है.

Micromax IN 1B की क़ीमत 6,999 रुपये होगी. इस क़ीमत पर 2GB रैम के साथ 32GB मेमोरी दी जाएगी. दूसरे वेरिएंट में 4GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज दी गई है. इसकी क़ीमत 7,999 रुपये रखी गई है.

इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Micromax के ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं. Micromax IN 1B के तीन कलर वेरिएंट्स हैं, जबकि Micormax In Note 1 को व्हाइट और ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है.

देखें: आजतक LIVE TV

Micromax IN Note 1 और IN 1B स्पेसिफिकेशन्स और फ़ीचर्स

एंड्रॉयड अपडेट को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि दो साल तक इसमें एंड्रॉयड के लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे. सॉफ़्टवेयर को क्लीन रखा गया है और प्योर एंड्रॉयड एक्सीपिरिएंस मिलेगा.

Micromax IN Note 1 में 6.67 इंच की फ़ुल एचडी एलसीडी डिस्प्ले दी गई है. इसमें पंचहोल है जहां सेल्फ़ी कैमरा है. इस फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है.

इस स्मार्टफ़ोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है. ये Android 10 पर चलता है और इसमें स्टॉक एंड्रॉयड का ही एक्सपीरिएंस मिलेगा.

इस फ़ोन में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं. प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है. सेल्फ़ी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ़्रंट कैमरा दिया गया है.

इस स्मार्टफ़ोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ 18W फ़ास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है.

Micromax IN 1B के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस स्मार्टफ़ोन में 6.5 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है. इस फ़ोन में MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है.

Micromax IN 1B में Android 10 दिया गया है और ये स्टॉक एंड्रॉयड ही है.

इस स्मार्टफ़ोन में दो रियर कैमरे दिए गए हैं. प्राइमरी 13 मेगापिक्स्ल का है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है. इस फ़ोन की बैटरी 5,000mAh की है और इसके साथ 10W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट है.