रंगारंग कार्यक्रम के साथ टोक्यो ओलंपिक का समापन, तीन साल बाद पेरिस में भिड़ेंगे चैम्पियंस

23 जुलाई को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ रविवार को हुआ. दुनियाभर के खिलाड़ी अब तीन साल बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में जुटेंगे. टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह की शुरुआत आतिशबाजी के साथ हुई. पूरे ओलंपिक स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया. क्लोजिंग सेरिमनी में भारत के 10 भारतीय एथलीटों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

रेसलर बजरंग पुनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की. वह क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चलते दिखे. बता दें टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा है. उसने ओलंपिक में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. भारत ने एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 7 मेडल जीता.

अंतिम अध्याय की शुरुआत आतिशबाजी से हुई

कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित हुए 32वें ओलंपिक खेल समापन समारोह के साथ समाप्त हुए, जिसमें आगे बढ़ने का संदेश दिया गया. समापन समारोह एक वीडियो के साथ शुरू हुआ, जिसमें 17 दिन की स्पर्धाओं का सार था.

The Olympic spirit is in all of us. A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world. They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98

अंतिम अध्याय की शुरुआत स्टेडियम में आतिशबाजी से हुई, जिसमें आयोजकों ने ‘अनगिनत व्यक्तियों के लिए आभार व्यक्त किया.’ जिन्होंने ओलंपिक खेलों को समापन समारोह तक पहुंचाने में मदद की. इसके बाद जापान के क्राउन प्रिंस अकिशिनो और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक आधिकारिक स्टैंड में उपस्थित हुए.

Welcome, flagbearers!



The athletes enter the Olympic Stadium together - a moment to remember that, while we may come from all over the world, @Tokyo2020 has proven that we are always #StrongerTogether. #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/Wz8tnkb3mC