ड‍िफेंड‍िंग चैम्प‍ियन और धाकड़ ख‍िलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को 6-2, 6-3, 6-3 से हराकर लगातार तीसरी बार व‍िम्बलडन के सेमीफाइनल में जगह बना ली. उनका मुकाबला सिर्फ 99 मिनट चला. अल्कारेज अब सेमीफाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के सामने होंगे. कार्लोस की यह विम्बलडन में लगातार 19वीं जीत रही.

वहीं महिला वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेंका ने जर्मनी की लॉरा सिएगेमंड को तीन सेट के कड़े मुकाबले में 4-6, 6-2, 6-4 से हराया. यह मैच करीब तीन घंटे चला.

सबालेंका का कहना था कि वह हार के करीब थीं और सोच रही थीं कि अब टिकट बुक करवा लेने चाहिए, लेकिन उन्होंने वापसी की और जीत दर्ज की. सबालेंका अब तीसरी बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं (पहले 2021 और 2023 में भी पहुंची थीं).

सबालेंका अब टूर्नामेंट में बची हुई टॉप 6 खिलाड़ियों में से अकेली हैं. उनके सामने अब अगले मैच में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा होंगीं.

वहीं अनीसिमोवा ने रूस की अनास्तासिया पावल्युचेनकोवा को 6-1, 7-6 (11/9) से हराकर पहली बार विम्बलडन सेमीफाइनल में जगह बनाई. उन्होंने कहा- टाई-ब्रेक बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि सेमीफाइनल में पहुंच गई. अनीसिमोवा 2023 में मानसिक हेल्थ के कारण 8 महीने खेल से दूर थीं.

