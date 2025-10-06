scorecardresearch
 

9 महीने गायब रही महिला खिलाड़ी, लौटी तो खुलासे से दुनिया को चौंका दिया- फैन्स पूछ रहे, सच में ऐसा हुआ?

फ्रांसीसी टेनिस स्टार ओसियाने डोडिन करीब 9 महीने तक टेनिस कोर्ट से दूर रहीं. शुरुआत में यह ब्रेक उनकी इयर बैलेंस और वर्टिगो की समस्या के इलाज के लिए था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक निजी फैसला लिया... डोडिन ने कहा कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह लंबे समय से करना चाहती थीं और खेल से दूरी ने उन्हें मौका दिया.

फ्रांसीसी टेनिस स्टार डोडिन की वापसी के पीछे की पूरी कहानी... (Instagram (@oceane_dodin)

फ्रांस की टेनिस स्टार ओसियाने डोडिन करीब 9 महीने तक टेनिस कोर्ट से पूरी तरह गायब रहीं. फैन्स और जानकारों के बीच सवाल था- आखिर एक 28 साल की प्रोफेशनल खिलाड़ी अचानक खेल से इतना लंबा ब्रेक क्यों लेगी? अब जब डोडिन फिर से कोर्ट पर लौटी हैं, तो उन्होंने खुद उस राज से पर्दा उठा दिया है.

डोडिन को पिछले कुछ वर्षों से इयर बैलेंस और वर्टिगो (बार-बार चक्कर आने) की समस्या थी. इस दिक्कत ने उनके करियर पर असर डालना शुरू कर दिया था. डॉक्टरों ने उन्हें आराम और इलाज की सलाह दी, और उन्होंने दिसंबर 2024 में टेनिस से ब्रेक लेने का बड़ा फैसला किया.

... लेकिन यह ब्रेक सिर्फ इलाज के लिए नहीं था. इसी दौरान उन्होंने एक निजी सर्जरी करवाई- जो उनके मुताबिक, आत्मविश्वास और शारीरिक सहजता से जुड़ा निर्णय था. उन्होंने कहा, 'यह कुछ ऐसा था जो मैं लंबे समय से करना चाहती थी. जब मुझे खेल से रुकना ही पड़ा, तो सोचा- अब वो कर लो जो तुम्हें खुश करे.'

दरअसल, डोडिन की वापसी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. बीमारी, आत्म-संदेह और आलोचनाओं के बीच उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया- इलाज के साथ-साथ उन्होंने ब्रेस्ट एन्हांसमेंट सर्जरी करवाई. फैन्स हैरान हैं कि सच में ऐसा हुआ?

A post shared by Oceane Dodin (@oceane_dodin)

डोडिन ने मुस्कराते हुए बताया कि इस फैसले पर कई लोगों ने संदेह जताया. 'सबने कहा- अब तुम खेल नहीं पाओगी. जैसे मैंने तरबूज पहन लिए हों (हंसते हुए). लेकिन सच ये है कि अब मैं खुद में ज्यादा सहज हूं. हां, वे छोटे नहीं हैं, लेकिन खेलते वक्त इससे कोई दिक्कत नहीं होती. ऐसे ब्रा हैं जो पूरी तरह फिट बैठते हैं.'

उन्होंने अपने सर्जन की भूमिका को भी अहम बताया, 'मेरे सर्जन मेरे दोस्त हैं. मैंने कई बार पूछा कि इससे मेरे खेल पर असर तो नहीं पड़ेगा? उन्होंने साफ कहा, नहीं. अगर उन्होंने मना किया होता, तो मैं यह नहीं करवाती.'  

ओसिने डोडिन इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स का दिल जीत रही हैं. कोर्ट पर उनकी वापसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनका जलवा कम नहीं है. मैच से लेकर ट्रेनिंग, फिटनेस रूटीन और निजी जिंदगी के झलक तक... डोडिन की हर पोस्ट फैन्स के बीच तेजी से वायरल होती है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oceane Dodin (@oceane_dodin)

डोडिन ने बातचीत के दौरान सिमोना हालेप का उदाहरण दिया- जो जूनियर स्तर पर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करा चुकी हैं. उन्होंने कहा, 'सिमोना के ब्रेस्ट बहुत बड़े थे और वह उनके खेल में बाधा बन गए थे. उन्होंने आकार घटाया, ताकि मूवमेंट आसान हो सके. मेरे केस में उल्टा था - मैंने बढ़ाया, लेकिन ध्यान रखा कि इससे मेरे खेल पर कोई असर न पड़े.'

SImona Halep
सिमोना हालेप ने किशोरावस्था में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई थी. (Photo, Getty)

डोडिन ने हंसते हुए कहा, 'शायद मैं पहली सक्रिय प्रोफेशनल खिलाड़ी हूं, जिसने ऐसी सर्जरी करवाकर खेल जारी रखा है. हर चीज में एक पहला होता ही है.'

डोडिन ने 2016 में WTA Tour का खिताब जीता था और तबसे अब तक उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. उनकी मौजूदा रैंकिंग भले 363 हो, लेकिन प्रोटेक्टेड रैंकिंग के तहत वह बड़े टूर्नामेंटों में वापसी की राह पर हैं. उनका अगला लक्ष्य है- ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 क्वालिफायर है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oceane Dodin (@oceane_dodin)

डोडिन की यह कहानी सिर्फ टेनिस की नहीं है- यह एक महिला की अपनी पसंद, आत्मविश्वास और दृढ़ता की कहानी है. उन्होंने बीमारी, आलोचनाओं और व्यक्तिगत फैसलों के बीच खुद को नए सिरे से गढ़ा है. जब वह कोर्ट पर लौटीं , तो सिर्फ उनकी सर्व नहीं, बल्कि उनकी मुस्कान ने भी सबका ध्यान खींच लिया.

---- समाप्त ----
