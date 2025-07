यानिक सिनर बने विंबलडन चैम्पियन, ​कार्लोस अल्काराज को हराकर लिया फ्रेंच ओपन का बदला

दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रविवार देर रात तक चले फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्काराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता. खचाखच भरे सेंटर कोर्ट में 3 घंटे और 4 मिनट तक चले इस खिताबी मुकाबले में इटैलियन खिलाड़ी सिनर ने स्पेन के अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया.

अल्काराज ने पहला सेट 6-4 से जीतकर सिनर पर बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद के लगातार तीन सेट सिनर ने जीतकर स्पेनिश खिलाड़ी से फ्रेंच ओपन फाइनल की हार का बदला भी चुकता कर लिया और पहली बार विंबलडन चैम्पियन बने. अल्काराज,लगातार तीन वर्षों तक ग्रास-कोर्ट मेजर जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे और उन्होंने शानदार शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उनकी लय बिगड़ गई.

इस हार से पहले अल्काराज ने 24 मैचों की जीत का सिलसिला जारी रखा था- इटैलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और क्वींस क्लब (HSBC) चैंपियनशिप में उन्होंने खिताबी जीत हासिल की थी. स्पेनिश खिलाड़ी ने अपनी जीत के इस सिलसिले को विंबलडन सेमीफाइनल तक जारी रखा. फाइनल में उन्हें सिनर के हाथों निराशा झेलनी पड़ी. यह जीत यानिक सिनर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें इसके पहले अल्काराज के खिलाफ अपने सभी 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. सोने पर सुहागा यह रहा कि सिनर को अल्काराज के खिलाफ छह मैचों में अपनी पहली जीत ग्रैंड स्लैम फाइनल मिली.

पहले सेट में पिछड़ने के बाद अल्काराज की वापसी

सिनर ने दमदार शुरुआत की, शुरुआती ब्रेक के साथ 3-2 की बढ़त बना ली और अल्काराज की सर्विस पर प्रेशर बनाया. लेकिन स्पेनिश खिलाड़ी ने तेजी से वापसी की, ब्रेक बैक किया और बाकी सेट पर अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने सिनर की 13 अनफोर्स्ड गलतियों का फायदा उठाते हुए और खुद 11 विनर लगाते हुए, सिर्फ 44 मिनट में पहला सेट अपने नाम कर लिया.

दूसरे सेट में सिनर ने अल्काराज को नहीं दिया मौका

मुश्किलों से घिरे सिनर ने दृढ़ता दिखाई और शुरुआती ब्रेक लेकर दूसरे सेट में 1-0 की बढ़त बना ली. इस बार, उन्होंने अल्काराज पर दबाव बनाने के बाद अपनी बढ़त को हाथ से जाने नहीं दिया. उन्होंने डबल ब्रेक का भी प्रयास किया, लेकिन अल्काराज ने इसे बरकरार रखा. फिर भी, स्पेनिश खिलाड़ी वह ब्रेक हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी, और सिनर ने मैच बराबरी पर ला दिया. तब तक अल्काराज के चार डबल फॉल्ट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं.

