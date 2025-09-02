टेनिस की 'शेरनी' बनी रेड कार्पेट क्वीन, खूबसूरती ऐसी कि ठहर गया वेनिस!

कभी टेनिस कोर्ट पर बिजली-सी फुर्ती और धारदार स्ट्रोक्स से विरोधियों को पस्त करने वाली कैमिला जियोर्जी… आज रेड कार्पेट पर अपनी अदाओं और जलवे से सबको दीवाना बना रही हैं. उनका सफर उतना ही ग्लैमरस रहा है, जितना विवादों से भरा. टैक्स चोरी और किराया विवाद के साये में उन्होंने अचानक टेनिस को अलविदा कहा. अब यह 33 साल की इटैलियन सुंदरी फिर सुर्खियों में है- इस बार रैकेट नहीं, बल्कि रेड कार्पेट के साथ.

पिछले हफ्ते जब 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कैमिला जियोर्जी उतरीं, तो जैसे पूरी भीड़ ठहर गई. सफेद गाउन पर सुनहरी सीक्विन, कानों में सिल्वर हूप इयररिंग्स और चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान... उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ टेनिस कोर्ट की स्टार नहीं थीं, बल्कि ग्लैमर की दुनिया की चमकती हुई आइकॉन हैं.

वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025: कैमिला जियोर्जी का ग्लैमरस अवतार. (Getty)

मई 2024 में जब जियोर्जी ने अचानक रैकेट को किनारे रख दिया, तो पूरा टेनिस जगत दंग रह गया. लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी- लॉन्जरी मॉडलिंग की चमकदार दुनिया में. असल में 2021 से ही उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स ने ग्लैमर और बोल्डनेस का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि फैन्स बस दीवाने हो गए.

विवादों का लंबा सफर

... लेकिन कैमिला की कहानी सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है. फ्लोरेंस के पास कालेन्जानो की एक विला से जुड़े विवाद ने उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया. विला मालिक का दावा था कि जियोर्जी और उनका परिवार 6 महीने का किराया बकाया छोड़कर अचानक घर छोड़ गया और फर्नीचर भी ले गया.

कैमिला ने टीवी शो वेरिस्सिमो पर इन आरोपों को हंसी में उड़ाते हुए कहा, 'घर में फर्नीचर था ही नहीं और हमने किराया हमेशा चुकाया. ये खबरें तो मुझे हंसाती हैं.'

टैक्स चोरी और अमेरिका भागने की खबरों पर भी उन्होंने सफाई दी, 'ये कोई भागना नहीं था. मैंने माता-पिता के साथ अमेरिका शिफ्ट किया. टैक्स की दिक्कतें मेरे एक पुराने वकील ने पैदा कीं.'

करियर के सुनहरे लम्हे

हालांकि विवादों ने उनकी छवि को चोट पहुंचाई, लेकिन टेनिस कोर्ट पर उनकी चमक किसी से कम नहीं थी. 2013 US ओपन में अंतिम 16 तक पहुचना.2014 इंडियन वेल्स में मारिया शारापोवा को मात देना.ये पल आज भी फैन्स को याद हैं.

एक्शन मोड ऑन! कैमिला... इटली की ताकतवर खिलाड़ी. (Getty)

निजी जख्म और हौसला

कैमिला की जिंदगी में त्रासदी भी रही. 2011 में उनकी छोटी बहन एंटोनेला की पेरिस में कार दुर्घटना में मौत हो गई. पिता सर्जियो जियोर्जी- आर्जेंटीना मूल के, फॉकलैंड युद्ध के सैनिक और उनके कोच ने हमेशा उन्हें संभाला. निजी स्पॉन्सर्स और पैसों से जुड़े विवादों ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने हर बार अपने जज्बे से खुद को साबित किया.

टेनिस से आगे का ग्लैमर

आज कैमिला जियोर्जी का रैकेट भले ही किनारे रख दिया गया हो, लेकिन उनकी मोहक मुस्कान, ग्लैमरस अंदाज और आत्मविश्वासी शख्सियत उन्हें अब भी सुर्खियों में बनाए हुए है. वह अब सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्लैमर आइकॉन हैं- एक ऐसी शख्सियत, जो कोर्ट और रनवे दोनों पर राज करना जानती है.

