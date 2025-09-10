scorecardresearch
 

Feedback

10 बार डेट की 'भीख' मांगी... टेनिस की ग्लैमडॉल ने खोल दी इस स्टार प्लेयर की पोल, किया र‍िजेक्ट

रूसी टेनिस स्टार ऐना कालिंस्काया ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि एक टॉप-20 पुरुष खिलाड़ी ने उन्हें बार-बार डेट के लिए DMs भेजे, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया. ऐना, जो कभी विश्व नंबर 1 जानिक सिनर की प्रेमिका रही हैं, ने पॉडकास्ट में बताया कि अन्य खिलाड़ियों ने भी उनसे डेट के लिए प्रयास किया.

Advertisement
X
ऐना कालिंस्काया की पर्सनल लाइफ की सनसनी... (Photo, Getty)
ऐना कालिंस्काया की पर्सनल लाइफ की सनसनी... (Photo, Getty)

टेनिस कोर्ट पर शॉट्स, स्मैश और जीत की गूंज तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस वक्त सुर्खियां किसी खिताब की वजह से नहीं, बल्कि रूसी स्टार ऐना कालिंस्काया के पर्सनल लाइफ के खुलासों से बन रही हैं. ऐना, जो फिलहाल विश्व रैंकिंग में 32वें स्थान पर हैं, उन्होंने हाल ही में ऐसा राज खोला जिसने टेनिस जगत में खलबली मचा दी.

26 साल की ऐना ने बताया कि एक टॉप-20 पुरुष खिलाड़ी ने उन्हें बार-बार डेट के लिए मैसेज किए- गिनती की जाए तो पूरे 10 बार! लेकिन एना ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि डेनमार्क के युवा स्टार और विश्व नंबर 11, होलगर रून हैं.

Anna Kalinskaya06
ऐना ऑन कोर्ट: दमदार शॉट्स और जबरदस्त फोकस. (Photo, Getty)

'10 बार मैसेज किया, फिर हार मान ली'

सम्बंधित ख़बरें

Kayla Simmons
कोर्ट पर स्मैश की ताकत, स्क्रीन पर अदाओं का जादू… फैन्स के दिलों पर छाई ये प्लेयर! 
Aryna Sabalenka.
कभी लगा था बैन, अब टॉपलेस हुई ये स्टार मह‍िला ख‍िलाड़ी... जीत चुकी है वर्ल्ड लेवल के ख‍िताब  
Ashlyn Castro
'ग्लैमर क्वीन' बनी फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड, अब कार की ड्राइविंग सीट से आई तस्वीर 
Carlos Alcaraz
अल्कारेज ने सिनर को हराकर जीता यूएस ओपन फाइनल, नंबर-1 रैंकिंग भी अपने नाम की 

एक पॉडकास्ट में ऐना ने बेबाकी से कहा,'किसी ने लगभग 10 बार लिखा और फिर हार मान ली. अब मैं बता देती हूं, वो होलगर रून हैं. वह हर किसी को मैसेज करते हैं. शायद बस बेचैन हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं.'

यानी साफ है कि रून का आकर्षण एकतरफा ही था. अन्ना ने आगे यह भी कहा कि अब वह उम्र और अनुभव के उस दौर में हैं, जहां किसी भी तरह के बेमतलब मैसेज पर उनकी नजर नहीं रुकती.

Advertisement

रून का पलटवार

रून भी चुप कहां रहने वाले थे. उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'शायद हमारी सांस्कृतिक समझ में फर्क है. ऐना ने मेरे मैसेज को डेट का निमंत्रण समझ लिया. अगर मैं डेट पर जाना चाहूंगा, तो सीधे पूछूंगा.' उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और फैन्स ने तरह-तरह के मीम्स बना दिए.

holger

निक किर्गियोस की कहानी

ऐना का नाम पहले भी कई टेनिस स्टार्स से जुड़ चुका है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस के साथ उनका रिश्ता कुछ समय के लिए चर्चा में रहा. दोनों 2020 में करीब आए, मैचों में एक-दूसरे को सपोर्ट करते दिखे और यहां तक कि NBA गेम तक साथ पहुंचे. लेकिन रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं. ऐना ने उन्हें इंस्टाग्राम लाइव पर ‘बुरा इंसान’ तक कह दिया.

सिनर के साथ हॉट कपल

सबसे चर्चित रिश्ता रहा इटली के टेनिस सनसनी और मौजूदा विश्व नंबर-1 जानिक सिनर के साथ. पिछले साल जब सिनर ने यूएस ओपन जीता था, तो कैमरों के सामने ऐना के साथ उनका रोमांटिक किस सुर्खियों में रहा. दोनों को टेनिस का 'पावर कपल' कहा जाने लगा. लेकिन चंद महीनों में ही यह रिश्ता भी टूट गया.

The Russian star was previously dating world No 1 Jannik Sinne.jpg
US Open 2024: ऐना कालिंस्काया और सिनर की प्यार भरी झलक. (Photo, Getty)

सिनर ने खुद कहा, 'गर्लफ्रेंड होना अच्छा या बुरा महसूस करा सकता है. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो स्वाभाविक लगे. मैं खिलाड़ी और इंसान के तौर पर बदल नहीं सकता.' उनका यह बयान साफ इशारा था कि रिश्ता अब इतिहास बन चुका है.

Advertisement

फिर लौटीं पुराने प्यार के पास

ऐना के जीवन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. हाल ही में उन्हें फिर से अपने एक्स-बॉयफ्रेंड तोमस फेरारी के साथ देखा गया. फेरारी इस साल मैड्रिड ओपन, इंडियन वेल्स, मियामी ओपन और डीसी ओपन में ऐना का सपोर्ट करने पहुंचे. वहीं, डॉग बेला को भी कोर्ट पर ऐना की जीत का जश्न मनाते देखा गया.

ऐना ने खुद पॉडकास्ट में बताया. 'बेला मुझे पॉजिटिविटी देती है, बहुत एनर्जी देती है. हां, यह मेरे बॉयफ्रेंड का है और यही वजह है कि मैं उसे साथ रखती हूं.'

हालांकि एना ने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड का नाम उजागर करने से मना कर दिया. बस इतना कहा कि वह एथलीट नहीं हैं, लेकिन फाइनेंस में काम करते हैं और खेलों से प्यार करते हैं.

ग्लैमर और गॉसिप से भरी ऐना की दुनिया

ऐना कालिंस्काया भले ही फिलहाल कोर्ट पर खिताबों की बरसात न कर रही हों, लेकिन ऑफ-कोर्ट उनकी हर खबर सुर्खियां बना रही है. कभी सिनर के साथ पावर कपल की इमेज, कभी किर्गियोस से विवाद, तो कभी रून के DMs… उनकी जिंदगी में रोमांच की कोई कमी नहीं.

टेनिस फैन्स के लिए ऐना केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टार बन चुकी हैं जिसकी हर चाल, हर बयान, हर रिलेशनशिप, और अब तो उनके DMs तक, मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement