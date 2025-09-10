टेनिस कोर्ट पर शॉट्स, स्मैश और जीत की गूंज तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस वक्त सुर्खियां किसी खिताब की वजह से नहीं, बल्कि रूसी स्टार ऐना कालिंस्काया के पर्सनल लाइफ के खुलासों से बन रही हैं. ऐना, जो फिलहाल विश्व रैंकिंग में 32वें स्थान पर हैं, उन्होंने हाल ही में ऐसा राज खोला जिसने टेनिस जगत में खलबली मचा दी.
26 साल की ऐना ने बताया कि एक टॉप-20 पुरुष खिलाड़ी ने उन्हें बार-बार डेट के लिए मैसेज किए- गिनती की जाए तो पूरे 10 बार! लेकिन एना ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि डेनमार्क के युवा स्टार और विश्व नंबर 11, होलगर रून हैं.
'10 बार मैसेज किया, फिर हार मान ली'
एक पॉडकास्ट में ऐना ने बेबाकी से कहा,'किसी ने लगभग 10 बार लिखा और फिर हार मान ली. अब मैं बता देती हूं, वो होलगर रून हैं. वह हर किसी को मैसेज करते हैं. शायद बस बेचैन हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं.'
यानी साफ है कि रून का आकर्षण एकतरफा ही था. अन्ना ने आगे यह भी कहा कि अब वह उम्र और अनुभव के उस दौर में हैं, जहां किसी भी तरह के बेमतलब मैसेज पर उनकी नजर नहीं रुकती.
Anna Kalinskaya says Holger Rune wrote to her 10 times and then gave up 🤣🤣🤣— til polarity's end 🎾⚫⚪ (@lildarkcage) September 9, 2025
"He writes to everyone, it seems...He thinks too much of himself...but he's not the only one like that."😂💀 pic.twitter.com/dReAAu9MU7
रून का पलटवार
रून भी चुप कहां रहने वाले थे. उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, 'शायद हमारी सांस्कृतिक समझ में फर्क है. ऐना ने मेरे मैसेज को डेट का निमंत्रण समझ लिया. अगर मैं डेट पर जाना चाहूंगा, तो सीधे पूछूंगा.' उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और फैन्स ने तरह-तरह के मीम्स बना दिए.
निक किर्गियोस की कहानी
ऐना का नाम पहले भी कई टेनिस स्टार्स से जुड़ चुका है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस के साथ उनका रिश्ता कुछ समय के लिए चर्चा में रहा. दोनों 2020 में करीब आए, मैचों में एक-दूसरे को सपोर्ट करते दिखे और यहां तक कि NBA गेम तक साथ पहुंचे. लेकिन रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं. ऐना ने उन्हें इंस्टाग्राम लाइव पर ‘बुरा इंसान’ तक कह दिया.
सिनर के साथ हॉट कपल
सबसे चर्चित रिश्ता रहा इटली के टेनिस सनसनी और मौजूदा विश्व नंबर-1 जानिक सिनर के साथ. पिछले साल जब सिनर ने यूएस ओपन जीता था, तो कैमरों के सामने ऐना के साथ उनका रोमांटिक किस सुर्खियों में रहा. दोनों को टेनिस का 'पावर कपल' कहा जाने लगा. लेकिन चंद महीनों में ही यह रिश्ता भी टूट गया.
सिनर ने खुद कहा, 'गर्लफ्रेंड होना अच्छा या बुरा महसूस करा सकता है. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो स्वाभाविक लगे. मैं खिलाड़ी और इंसान के तौर पर बदल नहीं सकता.' उनका यह बयान साफ इशारा था कि रिश्ता अब इतिहास बन चुका है.
फिर लौटीं पुराने प्यार के पास
ऐना के जीवन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. हाल ही में उन्हें फिर से अपने एक्स-बॉयफ्रेंड तोमस फेरारी के साथ देखा गया. फेरारी इस साल मैड्रिड ओपन, इंडियन वेल्स, मियामी ओपन और डीसी ओपन में ऐना का सपोर्ट करने पहुंचे. वहीं, डॉग बेला को भी कोर्ट पर ऐना की जीत का जश्न मनाते देखा गया.
ऐना ने खुद पॉडकास्ट में बताया. 'बेला मुझे पॉजिटिविटी देती है, बहुत एनर्जी देती है. हां, यह मेरे बॉयफ्रेंड का है और यही वजह है कि मैं उसे साथ रखती हूं.'
हालांकि एना ने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड का नाम उजागर करने से मना कर दिया. बस इतना कहा कि वह एथलीट नहीं हैं, लेकिन फाइनेंस में काम करते हैं और खेलों से प्यार करते हैं.
ग्लैमर और गॉसिप से भरी ऐना की दुनिया
ऐना कालिंस्काया भले ही फिलहाल कोर्ट पर खिताबों की बरसात न कर रही हों, लेकिन ऑफ-कोर्ट उनकी हर खबर सुर्खियां बना रही है. कभी सिनर के साथ पावर कपल की इमेज, कभी किर्गियोस से विवाद, तो कभी रून के DMs… उनकी जिंदगी में रोमांच की कोई कमी नहीं.
टेनिस फैन्स के लिए ऐना केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टार बन चुकी हैं जिसकी हर चाल, हर बयान, हर रिलेशनशिप, और अब तो उनके DMs तक, मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं.