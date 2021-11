T20 World Cup: ऐसा-कैसा वर्ल्डकप? खेल नहीं टॉस ने तय किए विजेता, ICC इवेंट्स पर उठे गंभीर सवाल

T20 World Cup: करीब एक महीने चला टी-20 वर्ल्डकप खत्म हो गया है, 16 टीमों के बीच चली जंग में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा चैम्पियन बनकर निकला है. रविवार को फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर बड़ी जीत हासिल की और पहली बार टी-20 वर्ल्डकप को अपने नाम किया. ये टूर्नामेंट खत्म हो गया है, लेकिन इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ गया है.



क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर फाइनल मुकाबले तक जो ट्रेंड देखने को मिला, वो सिर्फ यही था कि अगर आपने टॉस जीत लिया है तो मैच आपके नाम हो ही जाएगा. सेमीफाइनल, फाइनल में तो इसका बड़ा असर देखने को मिला, लेकिन सुपर-12 राउंड मैच के दौरान भी ऐसा ही हुआ. ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.



टॉस जीतो, बॉलिंग करो और जीत पक्की?



टी-20 वर्ल्डकप 2021 के 45 मैच में 30 मैच उस टीम ने जीते हैं, जिसने टॉस जीता है. ऐसे में 60 आधे से अधिक मैच में टॉस ही सबसे बड़ा किंग साबित हुआ. जिस स्टेडियम में फाइनल खेला गया, यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो इस टूर्नामेंट में कुल 13 मैच खेले गए और 11 मैच टॉस जीतने वाली टीम ने जीते हैं. सिर्फ 2 ही मैच टॉस हारने वाली टीम जीत पाई है.



दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 13 मैच में 12 मैच उस टीम ने जीते है, जिन्होंने पहले बॉलिंग की है. ऐसा ही कुछ फाइनल मुकाबले में भी देखने को मिला, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीता और बॉलिंग चुन ली, अंत में जीत ऑस्ट्रेलिया की ही हुई. यही वजह थी कि फाइनल से पहले हर एक्सपर्ट बोल रहा था कि मैच से ज्यादा टॉस की अहमियत होगी.

आईसीसी के इवेंट्स से उम्मीद की जाती है कि हर टीम को बराबर का मौका मिलेगा. जो द्विपक्षीय सीरीज़ में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पिच, मौसम और माहौल का फायदा मिलता है. लेकिन आईसीसी इवेंट्स में हर टीम को फायदा मिले तो सही है. लेकिन इस टी-20 वर्ल्डकप में ऐसा कम ही होता दिखा, टॉस भले ही किसी के हाथ में ना हो लेकिन टॉस जीतकर मैच जीतना भी सुनिश्चित हो जाना, ऐसे में पिच और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी था.

