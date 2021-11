ICC ने चुनी T-20 WC की बेस्ट टीम, बाबर आजम कप्तान, एक भी भारतीय शामिल नहीं

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप का समापन हो गया है, 45 मैच तक चली जंग में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा विजेता बनकर निकला है. पहली बार ऑस्ट्रेलिया के हाथ टी-20 वर्ल्डकप की ट्रॉफी आई है. पूरे टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों का शानदार खेल देखने को मिला. अब आईसीसी ने टी-20 वर्ल्डकप की बेस्ट प्लेइंग-11 चुनी है, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है.



प्लेइंग-11 के अलावा एक 12वां खिलाड़ी भी चुना गया है. खास बात ये है कि इनमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है. आईसीसी की मोस्ट वैल्यूबल टीम में कौन-कौन से खिलाड़ी हैं, देखिए...



आईसीसी की बेस्ट टीम (बैटिंग ऑर्डर के अनुसार)



1. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 289 रन, 48.16 औसत

2. जॉस बटलर (विकेटकीपर, इंग्लैंड)- 269 रन, 89.66 औसत, 5 आउट भी

3. बाबर आजम, कप्तान (पाकिस्तान)- 303 रन, 60.60 औसत

4. चरिथ असालंका (श्रीलंका)- 231 रन, 46.20 औसत

5. एडन मर्करम (साउथ अफ्रीका)- 162 रन, 54.00 औसत

6. मोइन अली (इंग्लैंड)- 92 रन, 7 विकेट

7. वी. हसारंगा (श्रीलंका)- 16 विकेट, 9.75 औसत

8. एडम जैंपा (ऑस्ट्रेलिया)- 13 विकेट, 12.07 औसत

9. जोश हेज़लवुड (ऑस्ट्रेलिया)- 11 विकेट, 15.90 औसत

10. ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड)- 13 विकेट, 13.30 औसत

11. एनरिक नॉर्किया (साउथ अफ्रीका)- 9 विकेट, 11.55 औसत

12वां खिलाड़ी- शाहीन आफरीदी (पाकिस्तान)- 7 विकेट, 24.14 औसत



🚨 Just in 🚨 The @upstox Most Valuable Team of the Tournament has been named 📋 #T20WorldCup https://t.co/p0SuwdZgpS

आपको बता दें कि आईसीसी के एक सिलेक्सन पैनल ने आईसीसी की इस टीम को चुना है. इनमें इयॉन बिशप (कन्विनर), ए. जर्मैनॉस, शेन वॉटसन, एल. बूथ, शाहिद हाशमी समेत अन्य एक्सपर्ट्स थे.

The @upstox Most Valuable Team of the Tournament has been announced 🌟



Does your favourite player feature in the XI?



Read: https://t.co/PpfCbFDTSH pic.twitter.com/ucJn0cIs1c