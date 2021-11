Shoaib Akhtar: ‘All is well’, शोएब अख्तर ने स्वीकारी PTV के एंकर की माफी, इमरान के मंत्री ने कराई सुलह

Shoaib Akhtar: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने टी-20 वर्ल्डकप के बीच में पाकिस्तान के PTV चैनल से ऑन-स्क्रीन इस्तीफा दे दिया था. शोएब का आरोप था कि चैनल के एंकर डॉ. नौमान नियाज़ ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया. लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है.

पाकिस्तान सरकार में मंत्री डॉ. फवाद चौधरी ने ये सुलह करवाई है. पाकिस्तानी सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तीनों की एक तस्वीर साझा कि और लिखा कि “All is well that ends well.”

खुद शोएब अख्तर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वह डॉ. नौमान नियाज़ की माफी स्वीकार करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस बात को भूलकर आगे बढ़ते हैं.

It was an unpleasant incident on National Television and it had hurt my sentiments thats why it took me a while. Taking a higher moral ground, i am accepting the apology of @DrNaumanNiaz . Lets move on from this.