T20 WC, Pak Vs Nam: फिर बोला बाबर आजम का बल्ला, जड़ी इस WC की तीसरी फिफ्टी

T20 WC, Pak Vs Nam: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान का शानदार खेल लगातार जारी है. मंगलवार को पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ मैच जारी है. इस मैच में एक बार फिर कप्तान बाबर आजम का जलवा देखने को मिला. बाबर ने शानदार 70 रनों का पारी खेली और अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलवाई.



बाबर आजम इस अर्धशतक के साथ इस टी-20 वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. बाबर आजम अभी तक टी-20 वर्ल्डकप में 198 रन बना चुके हैं. मंगलवार को बाबर आजम ने नामीबिया के खिलाफ 70 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके जड़े.

The opening stand finally comes to an end.



Babar Azam is dismissed after a classy knock of 70.#T20WorldCup | #PAKvNAM | https://t.co/LOepIWiGnz pic.twitter.com/jhaC1xCnfa