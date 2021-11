T20 WC, SA Vs BAN: बांग्लादेश की लगातार चौथी हार, सेमीफाइनल के करीब पहुंची साउथ अफ्रीका

T20 WC, SA Vs BAN: टी-20 वर्ल्डकप में मंगलवार को साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को मात देकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. साउथ अफ्रीका की ये इस वर्ल्डकप में तीसरी जीत है और अब वह ग्रुप-1 में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दी है.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ. बांग्लादेश सिर्फ 84 रनों पर ऑल आउट हो गई, बांग्लादेश को चौथे ओवर में ही पहला झटका लगा था जिसके बाद वह उबर नहीं पाई.

