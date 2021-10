T20 WC, Ind Vs Nz: न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्राउंड पर हुआ शमी का जोरदार स्वागत, दर्शकों ने खूब बजाई ताली

T20 WC, Ind Vs Nz: टी-20 वर्ल्डकप में रविवार को भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला. टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही और सिर्फ 110 का स्कोर ही बन पाया. लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद टीम इंडिया के बॉलर मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था, लेकिन यहां मैदान में शमी का जोरदार स्वागत किया गया.



न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की बल्लेबाजी फेल हुई तो मोहम्मद शमी की बैटिंग का नंबर भी आ गया. मोहम्मद शमी जब पवेलियन से क्रीज़ तक पहुंच रहे थे, तब ग्राउंड में बैठे दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया और लगातार तालियां बजाईं.

Mohammed Shami receiving standing ovation from crowd when entering the ground was the best moment of today. #INDvsNZ — Riaz ᴬᴴᴹᴱᴰ (@karmariaz) October 31, 2021

Beautiful applause from the crowd for Shami. #IndiaVsNewZealand — Tunku Varadarajan (@tunkuv) October 31, 2021

इतना ही नहीं जब टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी, तब भी लोगों ने मोहम्मद शमी का जोरदार स्वागत किया और तालियां बजाईं. ग्राउंड पर दर्शकों द्वारा किए गए इस गेस्चर की हर कोई तारीफ कर रहा था और सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा का विषय बना.



Another big ovation when Shami comes on to bowl - heartening response from the crowd after the abuse he has suffered in the last week — Matt Roller (@mroller98) October 31, 2021

The Dubai crowd applauded Mohammed Shami when he came into middle for batting. This is the most beautiful thing every sport offers. Win over the hatred. 🙌 — The Saudade Guy (@thesaudadeguy) October 31, 2021

आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हुई शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया था. मोहम्मद शमी के धर्म को लेकर उनके खिलाफ ट्रोलर्स ने बुरा कैंपेन चलाया था, जिसकी काफी निंदा हुई.



भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऐसे ट्रोलर्स को खरी-खोटी सुनाई थी. विराट कोहली ने कहा था कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह लोगों को निशाने पर लेते हैं. किसी को भी धर्म के आधार पर इस तरह निशाने पर लेना सही नहीं है. भारतीय टीम 200 फीसदी मोहम्मद शमी के साथ है और बाहर के ड्रामे से हमारे भाईचारे पर फर्क नहीं पड़ता है.