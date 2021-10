T20 WC, IND VS NZ: टी-20 वर्ल्डकप के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका, एंजरी के चलते होटल में ही रुका ये प्लेयर

T20 WC, IND VS NZ: टी-20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेल रही है. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत की जरूरत है. लेकिन मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा. भारतीय बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव चोट के चलते इस मैच में नहीं खेल पाए, उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया गया.



कप्तान विराट कोहली ने टॉस के वक्त जानकारी दी कि सूर्यकुमार यादव की पीठ में तकलीफ है, इसलिए हमें ये बदलाव करना पड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर को मौका दिया है.

BCCI की ओर से जानकारी दी गई है कि सूर्यकुमार यादव को पीठ में कुछ तकलीफ हुई है. उन्हें मेडिकल टीम ने आराम करने की सलाह दी है. इसलिए सूर्यकुमार यादव आज होटल में ही रुके हैं.

