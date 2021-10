T20 WC, India vs Pakistan: रोहित-आफरीदी...बाबर-बुमराह...ये पांच फैक्टर तय करेंगे आज के महामुकाबले का रुख

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप (India vs Pakistan, T20 World Cup) मुकाबले की घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है. 24 अक्टूबर को होने वाले इस महामुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा है. दुबई में आज (रविवार) होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालेंगे, वहीं बाबर आजम की अगुआई में पाक टीम मैदान पर उतरेगी.

भारत-पाक के बीच मुकाबले हमेशा से ही रोचक हुए है. अभी दोनों मुल्क आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही भाग लेते हैं. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का हाईवोल्टेज होना स्वाभाविक है. आज होने वाले मुकाबले में भी गेंद और बल्ले के बीच रोमांचक जंग देखने को मिलेगी.

